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Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'la cezaevinde ne konuştuğunu açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na "Milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın" diyen Göktaş, Özel'e bakın nasıl davranmış.

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı
Ufuk Dağ

Ölü Deniz isimle gösterisini yayınladıktan sonra kısa sürede gündem olan ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline gelen komedyen Deniz Göktaş geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Grup Toplantısı'nda Göktaş'a destek veren Özgür Özel tutuklanmasının ardından cezaevine de gitti. Göktaş'la arasında geçen konuşmaları aktaran Özel, İmamoğlu esprilerine de değindi.

Özgür Özel, Deniz Göktaş la ne konuştuğunu anlattı 1

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel'in Göktaş'la ilgili açıklamaları şu şekilde;

Ziyaretiniz nasıl geçti? Göktaş, neler söyledi?

Morali iyiydi. Memnun oldu. “Güç verdiniz, iyi geldi, bana da moral oldu” dedi. Hoş sohbet ettik, içtendi. Ortak tanıdıklarımız üzerine konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk tutuklanan Doğu Demirtaş'tan söz ettik. Doğu, benim ona ziyarete gitmemi hep anlatıyormuş. Doğu ile sohbet ederlermiş. Deniz, beni tabii çok yakından tanıyor. Ben de onu, 'TuzBiber' adlı yerdeki stand-up'ları bizim ailenin WhatsApp grubuna çok sık atılırdı, oradan biliyorum. Onları konuştuk. Sonra babasını aradım, annesiyle konuştum.

Sizi görünce şaşırdı mı?

Sevinmiş. Geldi, sarıldı, öptü. Pazar sabah 9'da gittim, “Biraz erken geldik” dedim. “Çok memnun oldu, moral oldu” dedi.

Cezaevi şartları nasıl, anlattı mı?

Hiçbir eksik yok, “Çok iyi davranılıyor ve şartlarım iyi. Şikayet edebileceğim hiçbir şey yok” dedi.

Tek mi kalıyor?

Tek kalıyormuş, televizyon verilmiş hızlı bir şekilde. Televizyon izliyormuş. “O iyi geldi. İlk başta zaman kavramı şeydi, televizyon, kitaplar olunca sıkıntı yok” diyor.

Özgür Özel, Deniz Göktaş la ne konuştuğunu anlattı 2

Avukatı anlattı; elleri arkadan kelepçeli haldeki görüntüleri dört-beş kez çekilmiş. Size söz etti mi bundan?

Aynen öyle. Dedi ki, “Beş kez yürüttüler. Önden çekimlerde hep gülümsedim. Gülümseyen görüntümü vermemek için arkadan çekilmişi vermişler” dedi. Film platosu gibi. Getirip getirip bir daha aynı yerden yürütmüşler. “Özel olarak aynı sahneyi 4-5 kere yürüdük” diyor. “Hep çektiler, ben de yüzüme kamerayı tuttuklarında hep gülümsediğim için anlaşılan bir daha, bir daha... Çok moralli durdum. Gülümseyen fotoğraflar verdiğim için onu kullanmamışlar, arkadan kelepçeli fotoğrafı kullanmışlar” diyor.

Gösteri yayınlandığında başına bunların gelebileceğini öngörmüş mü?

Özellikle, linç olunca “Öngördüm” diyor.

Yurt dışından dönmemeyi düşünmüş mü?

Yok, düşünmemiş. “Ne yapacağım, dönmeyeceğim? Ben zaten kaçma niyetiyle gitmediğim için dönmem lazımdı, döndüm hemen” diyor.

Nasıl bir izlenim edindiniz?

Bir şey söyleyeyim mi? Zaten kendimi ona borçlu hissediyordum.

Niçin?

Politik mizahın yapılamadığı bir ülkeye döndü ülke ve biz ülkenin ana muhalefet partisiyiz sonuçta. Hatta ben grup toplantısında demiştim; “Deniz'in özgürce sanatını yapabileceği bir Türkiye için söz veriyorum.” O konuda benim inancım, kararlılığım, sorumluluğum arttı, onu hissettim yani. Pırıl pırıl tertemiz bir çocuk.

Gösterisinde İmamoğlu'na da dokunduruyor, bu konu hiç açıldı mı?

“Sonradan, acaba cezaevindeki birini eleştirmek Ekrem Başkan'ı üzmüş müdür diye düşündüm” dedi. Ben de, “Çok yakından tanıyorum, çok keyif almıştır” dedim. Ekrem Başkan'a selam söyledi, Ekrem Başkan da “Çok hoşuma gitti, müthiş espriler. Hiç kaygısı olmasın” dedi.

Anne ve babası size ne dedi?

Teşekkür ettiler. “Biz iyiyiz, o iyi mi?” dediler. Babası Mamak'ta oturuyor, politik bilinci yüksek birisiymiş. Onlarla ayrı bir buluşma olacak Ankara'ya gittiğimde.

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Özgür Özel Deniz Göktaş
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