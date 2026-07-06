HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Düğünde 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Osmaniye’de düğünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tüfekle vurulan Hüseyin Gönül (22) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Düğünde 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Olay, saat 23.00 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi.

Düğünde 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var! 1

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Salonun dışına taşan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül ile birlikte 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Gönül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düğünde 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var! 2


Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattıÖzgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı
İki belediye daha AK Parti'ye geçebilir! Tarih bile verdiİki belediye daha AK Parti'ye geçebilir! Tarih bile verdi

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye düğün silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

Sivas'taki o zorlu geçit değişiyor! Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Sivas'taki o zorlu geçit değişiyor! Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.