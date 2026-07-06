Düğünde 2 grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Olay, saat 23.00 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi.

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Salonun dışına taşan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül ile birlikte 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Gönül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA