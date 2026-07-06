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İki belediye daha AK Parti'ye geçebilir! Tarih bile verdi

Siyasetteki transfer rüzgarı devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan tarih vererek İstanbul'daki iki belediyenin daha AK Parti'ye geçebileceğini ifade etti.

İki belediye daha AK Parti'ye geçebilir! Tarih bile verdi
Ufuk Dağ

CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz artarak devam ediyor. CHP’li belediye başkanlarının istifalarının ardından AK Parti’ye katılması sonrasında kulislerde bu isimlere yenilerinin ekleneceği iddia edildi. tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, önemli kulis bilgileri aktardı. Burhan İstanbul'daki iki ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye geçebileceğini söyledi.

İki belediye daha AK Parti ye geçebilir! Tarih bile verdi 1

"TEMMUZ AYI BİTMEDEN..."

Sinan Burhan, “İstanbul belediyelerinden AK Parti’ye geçme olasılığı olanlar var. Ben ismini vermeyeyim ama temmuz ayı bitmeden 2 belediye başkanı AK Parti’ye geçebilir. 2 ilçe belediye başkanı geçebilir.” ifadelerini kullandı.

CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti’ye geçen belediye başkanları arasında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ak parti
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