'Gazeteci Barış Pehlivan savcılığa şikayet edildi' iddiası! İşte suçlamalar...

Bahar Aygül'ün Ekim 2023'te ayrıldığı eski sevgilisi gazeteci Barış Pehlivan'ı savcılığa şikayet ettiği iddia edildi. Aygül, savcılığa verdiği ifadesinde şikayet gerekçelerini "ısrarlı takip”, “bilişim sistemlerine hukuka aykırı sızma”, “kişisel verileri ele geçirme” suçlamalarını gösterdi.

HESABI ELE GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILDI

İddiaya göre Pehlivan, Aygül'ü arayarak ilişkiye yeniden başlaması için baskı kurdu. Aygül'ün reddetmesi üzerine Pehlivan'ın Skype üzerinden gelen ısrarlı aramaların hemen ardından, e-posta hesabı ile ilişkili Instagram hesabına sızılmaya çalışıldı ve şüpheli giriş uyarıları gelmeye başladı.

NUMARASI BAŞKA KADINLARA DAĞITILDI İDDDİASI

Aygül'ün beyanında ayrıca cep telefonu numarasının bizzat Barış Pehlivan tarafından tanımadığı kadınlara dağıtıldığını söyledi.