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İspanya'nın first lady'si şaşkın: Ankara için izin çıkmadı

İspanya'da mahkeme, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in NATO Zirvesi için Ankara'ya gitmesine izin vermedi. İspanya hükümeti bu karar karşısında şaşkın ve tepkili.

İspanya'nın first lady'si şaşkın: Ankara için izin çıkmadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, dört ayrı suçtan yargılanıyor ve pasaportuna geçici olarak el kondu. Mahkeme, Gomez'in NATO Zirvesi için Ankara'ya gitme talebini reddederken kızının mezuniyeti için Londra'ya gitmesine izin verdi. Ancak hükümet bu kararı olumsuz karşıladı.

İSPANYA HÜKÜMETİNİ ŞAŞIRTAN 'ANKARA' KARARI

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladığını yazdı.

İspanya nın first lady si şaşkın: Ankara için izin çıkmadı 1

- Begona Gomez ve Pedro Sanchez

"ANLAŞILMAZ BİR KARAR"

Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, hükümet yetkililerinin, İspanyol hakimin, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip, Londra için izin çıkarmasını "anlaşılmaz" olarak yorumladığı belirtildi.

Hükümet yetkililerinin, karardan dolayı "şaşkın oldukları" ve bunu "hakimin bu davadaki zulüm, saplantı ve orantısız eylemlerinin kanıtı" olarak gördükleri kaydedildi.

İspanya nın first lady si şaşkın: Ankara için izin çıkmadı 2

KARAR DÜN ÇIKTI

Mahkeme, Begona Gomez'in, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talebine ilişkin kararını dün verdi.

Begona Gomez'in davasına bakan hakim Juan Carlos Peinado'nun yaz tatili izninde olmasından dolayı yerine hakim Antonio Viejo başvuruya cevap verdi.

İspanya nın first lady si şaşkın: Ankara için izin çıkmadı 3

"ANKARA'YA NEZAKETEN DAVET EDİLDİ"

İspanyol hakim, "Türkiye'nin, polis ve yargı işbirliğini kolaylaştırması bağlamında, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını" ve Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "aktif bir rol üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiğini" savunarak, İspanya Başbakanı'nın eşinin Ankara'ya gitmesine izin vermedi.

LONDRA İÇİN İZİN ÇIKTI

Hakim Viejo, İngiltere'nin de Türkiye gibi AB üyesi olmamasına rağmen, "İspanya ile İngiltere arasındaki iyi adli işbirliği ilişkisi ve ilgili kişinin katılmayı planladığı etkinliğin niteliği" gerekçesiyle, Begona Gomez'in kızının mezuniyet töreni için Londra seyahatine katılmasına izin vererek, ihtiyati tedbiri geçici olarak kaldırdı.

TÜM LİDERLERİN EŞLERİ ANKARA'YA DAVETLİ

Begona Gomez, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin tüm eşleri gibi resmi olarak davetliydi.

İspanya nın first lady si şaşkın: Ankara için izin çıkmadı 4

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BEGONA GOMEZ, İSPANYA TARİHİNDE PASAPORTUNA EL KONULAN İLK BAŞBAKAN EŞİ OLMUŞTU

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara İspanya
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