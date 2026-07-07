Macaristan Başbakanı Peter Magyar, turist gibi İstanbul'u gezdi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi programına İstanbul'dan başladı. Tarihi yarımadayı gezen Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı takipçileriyle buluşturdu.

İSTANBUL'UN SİMGE NOKTALARINI ZİYARET ETTİ

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da bulunan Magyar, ilk olarak Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret etti. Ardından Yedikule Hisarı'na geçen Macar lider, tarihi mekanlardan çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak Türkiye ziyaretinden karelere yer verdi.

Macar başbakan NATO Zirvesi'nden sonra ise çocuklarıyla Antalya'da 4 gün tatil yapacak.

GÖZLER ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ'NDE

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 NATO Zirvesi'nde, NATO üyesi 32 ülkenin liderleri ile ittifakın üst düzey yöneticileri Ankara'da bir araya gelecek. Zirvenin ana gündeminde Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi iş birliği, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'daki gelişmeler yer alıyor. Zirve, Türkiye'nin 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ev sahipliği yaptığı ikinci NATO Liderler Zirvesi olma özelliğini taşıyor.

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LİDERLER ANKARA'YA GELİYOR

NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının Türkiye'ye gelmesi beklenirken, birçok lider Ankara programı öncesinde İstanbul'u ziyaret ediyor. Peter Magyar'ın Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'ndan yaptığı paylaşımlar da sosyal medyada ilgi gördü.