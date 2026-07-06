AK Parti'de perde arkası dikkat çeken istifa! Belediye başkanıyla yollar ayrıldı

Afyonkarahisar’da yaşanan siyasi istifa gündem oldu. Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay’ın AK Parti üyeliğinden istifa ettiği açıklandı. İl başkanlığından yapılan duyuruda Atay’la partinin yollarının ayrıldığı belirtildi. İstifanın gerekçesi açıklanmazken olayın perde arkasına ilişkin iddiayı gazeteci Zafer Şahin paylaştı.

“PARTİMİZLE YOLLARI AYRILDI”

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır” dendi. Açıklamada istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

"ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN BAZI İDDİALAR"

Gazeteci Zafer Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifanın arkasında özel hayata ilişkin bazı iddiaların olduğunu dile getirdi. Şahin, "Anlaşılan AK Parti bu iddialar duyulur duyulmaz belediye başkanını istifaya zorlamış. Doğru tavır budur" ifadelerini kullandı.