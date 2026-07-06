Ünlü cerrahlar da inanıp para yatırdı! Milyonlarca lira, döviz, ipotekli evler...

Antalya'daki akılalmaz iddia hakkında soruşturma başlatıldı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktor öğretim görevlisi F.A.’nın, kendi geliştirdiğini söylediği sistemle ABD borsasında yüksek kazanç sağladığını anlatarak çok sayıda sağlık çalışanından para topladığı, daha sonra yurt dışına çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre para yatıranlar arasında ünlü cerrahlar da bulunuyor.

"AMERİKAN BORSASINDAN YÜKSEK KAZANÇ SAĞLIYORUM" DİYE ANLATTI

Antalya’da sağlık camiasını sarsan iddiaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktor öğretim görevlisi F.A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve aplikasyon aracılığıyla Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı. F.A.’nın bu yöntemle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü.

50’Yİ AŞKIN MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İddiaya göre, sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının ise yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtildi. Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

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TAŞINMAZLARIN TAPULARINI DA ÜZERİNE ALDIĞI İDDİASI

F.A.’nın yalnızca para ve döviz toplamakla kalmadığı, bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle kendi adına tescil ettirdiği iddia edildi. Olay kapsamında mağdur sayısının 50’yi aştığı ileri sürülürken, iddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır