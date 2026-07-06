Mansur Yavaş birinci çıktı, damga vuran detay ise başka! Son ankette tüm listeyi geride bıraktı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin adayının kim olacağı tartışılırken yeni bir anket yayımlandı. ASAL Araştırma’nın çalışmasında seçmenlere “Muhalefetin adayı kim olmalı?” sorusu yöneltildi. Sonuçlarda Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı, Ekrem İmamoğlu ise ikinci oldu.

26 İLDE SORULDU

ASAL Araştırma’nın çalışması 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA

Ankete katılanların yüzde 26’sı Mansur Yavaş’ı aday olarak tercih etti. Yavaş’ı yüzde 16,5 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 7,2 ile Özgür Özel takip etti.

Selahattin Demirtaş yüzde 4,6, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 3,2 destek aldı.

KARARSIZLAR HERKESİ GEÇTİ

Anketin dikkat çeken sonucu detayı “Fikrim yok/Cevap yok” seçeneğinde çıktı. Ankete katılanların yüzde 26,3'i bu seçeneği tercih etti. Böylece kararsızlar, listedeki tüm isimleri geride bıraktı.

DERVİŞOĞLU, ÖZDAĞ, ERBAKAN, AĞIRALİOĞLU VE İNCE DE LİSTEDE

Müsavat Dervişoğlu’nun oranı yüzde 2,4 olurken, Ümit Özdağ ve Fatih Erbakan yüzde 2’de kaldı. Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,8, Muharrem İnce ise yüzde 1,4 destek aldı.