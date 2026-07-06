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Bir telefon kategorisinin 2027'de yok olabileceği açıklandı

Son dönemde artan depolama maliyetleri akıllı telefon fiyatlarına yansıtılırken, 2027'de bütçe dostu telefonların ortadan kalkabileceği iddiası gündem oldu.

Bir telefon kategorisinin 2027'de yok olabileceği açıklandı
Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarını, uygun fiyatlı cihazların tamamen ortadan kalkabileceği bir senaryo bekliyor olabilir. Çünkü rapora göre uzmanlar, depolama maliyetlerinin artık bir akıllı telefonun fiyatının yüzde 60'ını oluşturacağına inanıyor.

Bu tablo, üreticilerin büyük zamlara başvurmadan kâr marjı elde etmesini neredeyse imkânsız hâle getiriyor ve buna dayanarak 1.500 yuan, yani yaklaşık 220 dolar segmentindeki bütçe dostu telefonların 2027'de varlığının sona erebileceği ifade ediliyor.

Araştırma şirketi IDC'nin tahminine göre ise akıllı telefon sevkiyatları 2013'ten bu yana en düşük seviyeye inecek. Ayrıca PC sevkiyatlarında da sert bir düşüş bekleniyor.

Bir telefon kategorisinin 2027 de yok olabileceği açıklandı 1

DRAM PAZARINDA İPLER ÜÇ ŞİRKETİN ELİNDE

Wccftech'in MyDrivers'a dayandırdığı habere göre, DRAM arzındaki baskının nedenlerinden biri yapay zeka merkezlerinin mevcut DRAM sevkiyatlarını hızla tüketmesi. Samsung, SK hynix ve Micron’un dünya DRAM arzının yüzde 90’ını kontrol ettiği belirtilirken, tünelin ucundaki tek ışık ise Çinli üreticiler CXMT ve YMTC olarak gösteriliyor.

Ancak burada da bazı sınırlar var. Bu üreticilerin Huawei, Xiaomi, OPPO gibi yerli şirketlere çip tedarik etmesi sorun olmayacak. Buna karşılık diğer firmaların Çinli çipleri tedarik zincirine dâhil edebilmek için bazı jeopolitik engelleri aşması gerekiyor.

Bir telefon kategorisinin 2027 de yok olabileceği açıklandı 2

APPLE'IN HAMLESİ FİYATLARI DÜŞÜRECEK Mİ?

Rapora göre Apple, tedarik sıkıntılarının çözülmesi umuduyla Trump yönetimi nezdindeki lobi girişimlerini sürdürüyor. Ne var ki şirketin CXMT ve YMTC ile iş birliğine gitmesi, müşterilerinin DDR veya LPDDR belleklere daha düşük fiyatla ulaşacağı anlamına gelmiyor. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu ortaklık yalnızca arz riskini azaltacak.

Mevcut tabloda akıllı telefon üreticilerinin önceliğinin fiyat pazarlığından çok, mümkün olduğunca fazla arzı güvence altına almak olduğu belirtiliyor. Yani üreticiler masada indirim değil, çip bulabilmenin garantisini arıyor.

Bir telefon kategorisinin 2027 de yok olabileceği açıklandı 3

BÜTÇE DOSTU TELEFONLAR İÇİN İKİ SENARYO: YOK OLMAK YA DA PAHALANMAK

İddiaya göre, arz riskini azaltmak fiyat sorununu çözmeyecek. Bu yüzden bütçe dostu telefonlar ya tamamen ortadan kalkacak ya da belirgin biçimde pahalanacak.

Bir telefon kategorisinin 2027 de yok olabileceği açıklandı 4

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