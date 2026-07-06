Zamanı ve sağlığınızı yönetin: Apple Watch en dip fiyatında

Akıllı saatler, hayatın yoğun temposunda kendinize zaman ayırmayı unuttuğunuzu, adımlarınızı ya da sağlığınızı takip etmekte zorlandığınızı fark ettiğiniz an, tüm bu takibi sizin yerinize yapıyor. Hem şıklığıyla her kombinize uyum sağlayacak hem de gelişmiş teknolojisiyle adeta bir kişisel antrenör gibi sizi motive edecek Apple Watch SE 3'e şimdi kaçırılmayacak bir indirimle sahip olabilirsiniz.

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Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Akıllı Saat

Yoğun günlük koşturmaca içinde hem zamanı yönetmek hem de sağlığınızı ve aktivitelerinizi zahmetsizce takip etmek hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Gelişmiş GPS modülü sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile rotanızı hassas şekilde çizen bu akıllı saat, 40 mm şık kasasıyla bileğinize mükemmel uyum sağlıyor. Kalp atış hızı takibi, uyku analizi ve düşme algılama gibi hayat kurtaran güvenlik teknolojilerini bir arada sunarak her an güvende hissettiren SE 3, suya dayanıklı yapısıyla havuzda da size eşlik ederken güçlü işlemcisiyle bildirimleri anında yanıtlamanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Açıkçası SE modellerinin diğerlerine göre işlevi daha kısıtlı ama ben spor yaptığım için genelde fitness takibi ile ilgileniyordum, onlar için de gayet yeterli."

"Apple Watch 11 ile arasında kalmıştım ama iyi ki bu modeli almışım çok bir farkı yok. İhtiyaçlarımızı fazlasıyla karşıladı."

"Hızlı geldi ve ürün beklediğim gibiydi. Sağlık özellikleri kullanmıyorsanız Watch 11’e o kadar para vermeye gerek yok bu işinizi görür."

Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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