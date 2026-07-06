Zamanı ve sağlığınızı yönetin: Apple Watch en dip fiyatında

Akıllı saatler, hayatın yoğun temposunda kendinize zaman ayırmayı unuttuğunuzu, adımlarınızı ya da sağlığınızı takip etmekte zorlandığınızı fark ettiğiniz an, tüm bu takibi sizin yerinize yapıyor. Hem şıklığıyla her kombinize uyum sağlayacak hem de gelişmiş teknolojisiyle adeta bir kişisel antrenör gibi sizi motive edecek Apple Watch SE 3'e şimdi kaçırılmayacak bir indirimle sahip olabilirsiniz.
Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
Apple indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Yoğun günlük koşturmaca içinde hem zamanı yönetmek hem de sağlığınızı ve aktivitelerinizi zahmetsizce takip etmek hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Gelişmiş GPS modülü sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile rotanızı hassas şekilde çizen bu akıllı saat, 40 mm şık kasasıyla bileğinize mükemmel uyum sağlıyor. Kalp atış hızı takibi, uyku analizi ve düşme algılama gibi hayat kurtaran güvenlik teknolojilerini bir arada sunarak her an güvende hissettiren SE 3, suya dayanıklı yapısıyla havuzda da size eşlik ederken güçlü işlemcisiyle bildirimleri anında yanıtlamanızı sağlıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.