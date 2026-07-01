Yazın en ferahlatıcı tarifleri evinizde: Ninja dondurma makinesinde indirim başladı

Yaz sıcaklarına en ferahlatıcı çözüm mutfağınıza geliyor! Ninja Creami Deluxe 10in1 Frozen ve Dondurma Makinesi, ev konforunda serinletici, doğal ve enfes tatlılar hazırlamanın en keyifli yolunu sunuyor. Yaz meyvelerinden ferahlatıcı sorbeler, fit dondurulmuş yoğurtlar ve buz gibi smoothie'ler hazırlayabileceğiniz cihazda şimdi 5.000 TL indirim fırsatı başlamışken bir şans verin!

Ninja CREAMi Deluxe NC501EU 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi

Evde profesyonel kalitede soğuk tatlılar hazırlamanın en yenilikçi yolunu sunan Ninja Creami Deluxe Frozen ve Dondurma Makinesi, dondurma, gelato, sorbe, milkshake, dondurulmuş yoğurt ve smoothie gibi 10 farklı akıllı programı sayesinde tek bir dokunuşla mükemmel kıvamlar elde etmenizi sağlıyor. Güçlü Deluxe karıştırma teknolojisi, sertleşmiş dondurulmuş malzemeleri saniyeler içinde pürüzsüz ve kremsi bir yapıya kavuştururken geniş porsiyon kapları ile tüm aileye yetecek porsiyonlar hazırlayabilir, damak tadınıza uygun sağlıklı ve katkısız tarifler üretebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok başarılı bir makine, enfes sağlıklı dondurmalar yapıyoruz, dışarıdan dondurma almayı bıraktık, kullanımı da çok pratik."

"Bir dondurma delisi olarak, tarifiniz ne olursa olsun size dondurma şeklinde veriyor. Çok beğendim. Sesli çalışıyor, temizliği aşırı pratik. İhtiyacınız varsa böyle bir ürüne düşünmeden alabilirsiniz."

"Çok memnunum, keşke daha önce alsaymışım. Çocuklarıma yedirdiğim dondurmanın içeriğini biliyorum, damak tadımıza göre tarifi oluşturuyorum, daha ne isterim."

Bu içerik 1 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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