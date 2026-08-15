Etiler’de ücret tartışması! 3 kadın taksiden indi ortalık karıştı

Etiler’de eğlence mekanından taksiye binerek Etiler’e giden 3 kadın, iddiaya göre taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödememek için şoförle tartıştı.

Kadınların üzerine yürüdüğü taksici polisi arayarak yardım istedi. Ücreti ödemeden uzaklaşan 3 kadını cep telefonu kamerasıyla kaydededen taksici, şikayetçi oldu.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme’deki Sortie adlı eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyla Etiler’e doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler’e ulaştığında taksimetrede 600 lira yazdı.

ÜCRETİ İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre 3 kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi. Ücreti isteyen şoför ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde üzerine gelmesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksi şoförü polisi aradı.

KAMERAYI AÇINCA UZAKLAŞTILAR

Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını açarak kayıt almaya başladı. 3 kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü, telefonundaki görüntüler ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi. Yalnızca verdiği ulaşım hizmetinin ücretini almak istediğini belirten şoför, 3 kadından şikâyetçi oldu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır