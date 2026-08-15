HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Etiler’de ücret tartışması! 3 kadın taksiden indi ortalık karıştı

İçerik devam ediyor

Etiler’de eğlence mekanından taksiye binen 3 kadın, iddiaya göre taksimetrede yazan 600 liralık ücreti ödemek istemeyince şoförle tartıştı. Polis çağıran taksici, ücret ödenmeden uzaklaşan kadınlardan şikâyetçi oldu.

Etiler’de eğlence mekanından taksiye binerek Etiler’e giden 3 kadın, iddiaya göre taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödememek için şoförle tartıştı.

Kadınların üzerine yürüdüğü taksici polisi arayarak yardım istedi. Ücreti ödemeden uzaklaşan 3 kadını cep telefonu kamerasıyla kaydededen taksici, şikayetçi oldu.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme’deki Sortie adlı eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyla Etiler’e doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler’e ulaştığında taksimetrede 600 lira yazdı.

Etiler’de ücret tartışması! 3 kadın taksiden indi ortalık karıştı 1

ÜCRETİ İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre 3 kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi. Ücreti isteyen şoför ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde üzerine gelmesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksi şoförü polisi aradı.

Etiler’de ücret tartışması! 3 kadın taksiden indi ortalık karıştı 2

KAMERAYI AÇINCA UZAKLAŞTILAR

Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını açarak kayıt almaya başladı. 3 kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiler’de ücret tartışması! 3 kadın taksiden indi ortalık karıştı 3

Taksi şoförü, telefonundaki görüntüler ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi. Yalnızca verdiği ulaşım hizmetinin ücretini almak istediğini belirten şoför, 3 kadından şikâyetçi oldu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralıBolu’da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
AK Parti'ye geçmesini Meral Akşener mi engelledi? AK Parti'ye geçmesini Meral Akşener mi engelledi?

Anahtar Kelimeler:
Etiler taksi ücret Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu

3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Sır gibi sakladı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Sır gibi sakladı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.