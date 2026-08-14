ABD Başkanı Donald Trump: "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Trump, şubat ayında başlayan İran-ABD savaşının kritik çatışma alanlarından olan Hürmüz Boğazı'yla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.
ABD Başkanı Doanld Trump, barış müzakeresinin bir türlü sağlanamadığı İran'ı sert sözlerle eleştirerek, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" dedi.
Pentagon'un, İran'la gerginlik devam ederken, Ortak Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlandığı aktarılmıştı.
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