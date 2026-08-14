ABD Başkanı Donald Trump: "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Trump, şubat ayında başlayan İran-ABD savaşının kritik çatışma alanlarından olan Hürmüz Boğazı'yla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI: "ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM"

ABD Başkanı Doanld Trump, barış müzakeresinin bir türlü sağlanamadığı İran'ı sert sözlerle eleştirerek, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" dedi.

ORTA DOĞU'YA YENİDEN ABD SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİLİYOR

Pentagon'un, İran'la gerginlik devam ederken, Ortak Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlandığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır