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Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Eskişehir'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde Beyazit Camii'nin önünde meydana geldi.

Eskişehir de motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı 1

MOTOSİKLET YAŞLI ADAMA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Akşam namazını kılmak için cami avlusunda ezanı bekleyen cemaat ve çevredeki vatandaşlar, yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir de motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir motosiklet kazası
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