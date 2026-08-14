Bursa’da motosikletli Yunus timi başka bir motosikletle çarpıştı: 2’si polis 4 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına yetişmek üzere hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri olay yerine seyir halindeyken 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMİ BAŞKA BİR MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet de devrildi. Kazada Yunus timinde görevli polis memurları ile diğer motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2’Sİ POLİS 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır