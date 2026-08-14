Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan N.B.'ye (51) 6 Ağustos'ta kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran N.B., durumu sağlık ekiplerine anlattı.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.B.'nin cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından N.B'nin naaşı Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Karabük'te 2019 yılından sonra KKKA nedeniyle ilk ölümün yaşandığı öğrenildi.
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