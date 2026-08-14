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Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 6 Ağustos'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Karabük'te 2019 yılından sonra KKKA nedeniyle ilk ölümün yaşandığı öğrenildi.

Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan N.B.'ye (51) 6 Ağustos'ta kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran N.B., durumu sağlık ekiplerine anlattı.

Karabük te kene 7 yıl sonra can aldı 1

KENE ISIRMASI CAN ALDI

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.B.'nin cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından N.B'nin naaşı Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karabük te kene 7 yıl sonra can aldı 2

7 YIL SONRA İLK

Karabük'te 2019 yılından sonra KKKA nedeniyle ilk ölümün yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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vefat kene Karabük
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