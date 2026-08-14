Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu! GENAR ve Metropoll paylaştı, aradaki fark olay oldu

Türkiye’de siyasetin nabzını ölçen araştırmalardan peş peşe dikkat çeken sonuçlar geldi. Metropoll ve GENAR’ın son araştırmalarında AK Parti ile Yeni Parti’nin oy oranları arasında yaklaşık 16 ila 21 puana ulaşan farklar görülmesi, anket sonuçlarının nasıl okunması gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

METROPOLL’DE YENİ PARTİ ZİRVEDE

Temmuz 2026 tarihli olduğu belirtilen Metropoll araştırmasında Yeni Parti yüzde 30,3 ile ilk sırada gösterildi. AK Parti yüzde 22,4 ile ikinci sırada kalırken, CHP’nin yüzde 2,9 seviyesinde ölçüldüğü aktarıldı.

Bu tablo, özellikle Yeni Parti açısından dikkat çekici bir yükselişe işaret ediyor. Ancak Metropoll araştırmasında kararsızların dağıtılmadığı vurgusu, sonuçların diğer araştırmalarla doğrudan karşılaştırılmasını güçleştiriyor.

Nefes'e konuşan Metropoll Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sencar da siyasi ortamın hızlı değiştiği dönemlerde araştırma sonuçlarının şartlardan etkilenebileceğini belirterek kararsızların dağıtılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

GENAR’IN TABLOSUNDA AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE

GENAR’ın kamuoyuna yansıyan araştırmasında ise bambaşka bir sonuç ortaya çıktı. AK Parti yüzde 35,4 ile birinci sırada yer alırken Yeni Parti yüzde 14,5'te kaldı. CHP ise yüzde 15,4 ile Yeni Parti’nin önünde ölçüldü.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, söz konusu çalışmanın haziran ayında gerçekleştirildiğini belirterek temmuz araştırmasının ayrıca yayımlanacağını açıkladı.

Aktaş’a göre AK Parti son altı aydır gerçekleştirilen araştırmalarda yüzde 34-35 bandındaki desteğini koruyor. Milliyetçi partilerin oluşturduğu toplam seçmen havuzunun ise farklı partiler arasında bölündüğünü savundu.

“YÜZDE 30’UN ÜZERİNDEYİZ” AÇIKLAMASI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise farklı araştırmalarda partilerinin yüzde 30’un üzerinde görüldüğünü savundu.

Emre, partinin kısa süre içinde yüzde 40 seviyelerine ulaşabileceğini ileri sürerek anket sonuçlarının parti açısından yükseliş eğilimine işaret ettiğini belirtti.

Ancak siyasi partilerin kendi önlerine gelen anketlere ilişkin açıklamaları, bağımsız araştırmalarla aynı yöntemsel güvenceye sahip olmadığı için sonuçların ayrıca araştırma şirketlerinin yayımladığı metodoloji üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor.

ANKETLER NEDEN BU KADAR FARKLI?

İki araştırma arasındaki büyük farkın tek bir nedeni olmayabilir. Sonuçları etkileyebilecek başlıca unsurlar şöyle sıralanabilir:

Araştırmaların farklı tarihlerde yapılması,

Örneklem büyüklüğü ve seçmen profilindeki farklılıklar,

Telefon, yüz yüze veya çevrim içi saha yöntemleri,

Bölgesel ve demografik ağırlıklandırmalar,

Kararsızların dağıtılıp dağıtılmaması,

Sorunun seçmene hangi ifadeyle yöneltildiği.

Bu nedenle yalnızca sonuç yüzdelerine bakarak iki araştırmadan birini kesin biçimde “doğru”, diğerini “yanlış” ilan etmek bilimsel açıdan sağlıklı değil.

ASIL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ORTALAMA EĞİLİM

Türkiye’de seçim anketlerini değerlendirirken tek bir araştırma yerine farklı şirketlerin aynı dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların birlikte incelenmesi daha anlamlı sonuç verebilir.

Nitekim geçmiş dönemlerde de farklı araştırma şirketleri arasında önemli farklar görüldü. Örneğin mevcut anket arşivlerinde aynı dönemlerde AK Parti ve CHP sıralamasının şirketten şirkete değişebildiği görülüyor.

Bu nedenle Metropoll ve GENAR’ın açıkladığı rakamlar, şimdilik kesin bir seçim sonucu olmaktan çok, Türkiye’de seçmen davranışının ne kadar hareketli ve ölçüm yöntemlerinin ne kadar belirleyici olabildiğini gösteren iki farklı fotoğraf olarak değerlendirilebilir.