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Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu"

Daha önce olası Marmara depremi çıkışıyla gündeme gelen emekli Jeoloji Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Amasya'nın Göynükçe ilçesini işaret ederek, "Burada bugün dikkat çekici bir deprem kümelenmesi yaşandı. Bu tablo, bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini düşündürüyor" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu"
Mustafa Fidan

İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmesiyle gündeme gelen Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Amasya'nın Göynükçe ilçesindeki fay hareketliliğine dikkat çekti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu" 1

DEPREM UZMAN BEKTAŞ'TAN ÇARPICI DEPREM AÇIKLAMASI

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş, "Göynücek’te bugün dikkat çekici bir deprem kümelenmesi yaşandı" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu" 2

"BUGÜN O BÖLGEDE DİKKAT ÇEKEN BİR DEPREM KÜMELENMESİ YAŞANDI"

Bektaş, şunları söyledi;

"Göynücek’te bugün dikkat çekici bir deprem kümelenmesi yaşandı.

Önce M3.0, ardından M2.3 ve M2.7; sonra M3.6 (Kandilli’ye göre ~M4) deprem meydana geldi.

“BÜYÜK DEPREM GELİYOR” DEĞERLENDİRMESİ

Bu tablo, bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini düşündürüyor.

Ancak bundan “büyük deprem geliyor” sonucu çıkarılamaz.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu" 3

"ASIL ÖNEMLİ OLAN..."

Asıl önemli olan, önümüzdeki günlerde artçıların hangi doğrultuda ve hangi derinliklerde dizileceğidir."

OLASI MARMARA DEPREMİ VE TSUNAMİ YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, "Büyük İstanbul tsunamisi olabilir mi?" sorusuna "Büyük olasılıkla hayır" yanıtını verdi.

Bektaş, bunun gerekçesini Marmara'daki deprem hareketliliğine bağladı. Marmara'da depremlerin tek seferde gerçekleşecek dev bir kırılma yerine yıllardır parça parça meydana geldiğini belirten Bektaş, 20. ve 21. yüzyılda İstanbul'a batıdan uzanan M5 üzeri depremler ile çevresindeki M6 üzeri depremlerin buna işaret ediyor olabileceğini ifade etti.

Marmara'da tsunami riskinin küçük dalgalarla mümkün olduğuna dikkat çekti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu" 4

YAPAY ZEKA VİDEOLARI KORKUYU BÜYÜTÜYOR

Bektaş, sosyal medyada milyonlara ulaşan yapay zeka ile üretilmiş İstanbul depremi ve tsunami videolarına da dikkat çekti.

Afet riskini abartmanın da küçümsemenin de yanlış olduğunu belirten Bektaş, deprem riskinin gerçek olduğunu ancak yapay zeka ile oluşturulan dev tsunami ve yıkım senaryolarının bilimsel gerçekleri yansıtmak yerine korkuyu büyüttüğünü söyledi.

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deprem marmara depremi Amasya istanbul deprem
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