Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan o bölgeyle ilgili kritik uyarı: "Bugün dikkat çeken bir deprem kümelenmesi oldu"

İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmesiyle gündeme gelen Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Amasya'nın Göynükçe ilçesindeki fay hareketliliğine dikkat çekti.
Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş, "Göynücek’te bugün dikkat çekici bir deprem kümelenmesi yaşandı" dedi.
Bektaş, şunları söyledi;
"Göynücek’te bugün dikkat çekici bir deprem kümelenmesi yaşandı.
Önce M3.0, ardından M2.3 ve M2.7; sonra M3.6 (Kandilli’ye göre ~M4) deprem meydana geldi.
AMASYA— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 13, 2026
Göynücek’te bugün dikkat çekici bir deprem kümelenmesi yaşandı.
Önce M3.0, ardından M2.3 ve M2.7; sonra M3.6 (Kandilli’ye göre ~M4) deprem meydana geldi.
Bu tablo, bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini düşündürüyor.
Bu tablo, bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini düşündürüyor.
Ancak bundan “büyük deprem geliyor” sonucu çıkarılamaz.
Asıl önemli olan, önümüzdeki günlerde artçıların hangi doğrultuda ve hangi derinliklerde dizileceğidir."
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve Marmara'da olası deprem sonrası tsunami riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, "Büyük İstanbul tsunamisi olabilir mi?" sorusuna "Büyük olasılıkla hayır" yanıtını verdi.
Bektaş, bunun gerekçesini Marmara'daki deprem hareketliliğine bağladı. Marmara'da depremlerin tek seferde gerçekleşecek dev bir kırılma yerine yıllardır parça parça meydana geldiğini belirten Bektaş, 20. ve 21. yüzyılda İstanbul'a batıdan uzanan M5 üzeri depremler ile çevresindeki M6 üzeri depremlerin buna işaret ediyor olabileceğini ifade etti.
Marmara'da tsunami riskinin küçük dalgalarla mümkün olduğuna dikkat çekti.
Bektaş, sosyal medyada milyonlara ulaşan yapay zeka ile üretilmiş İstanbul depremi ve tsunami videolarına da dikkat çekti.
Afet riskini abartmanın da küçümsemenin de yanlış olduğunu belirten Bektaş, deprem riskinin gerçek olduğunu ancak yapay zeka ile oluşturulan dev tsunami ve yıkım senaryolarının bilimsel gerçekleri yansıtmak yerine korkuyu büyüttüğünü söyledi.
YAPAY ZEKA ILE ÜRETİLEN ÎSTANBUL DEPREMİ— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) July 31, 2026
Ve tsunami videoları milyonlara ulaşıyor.
Oysa afet riskini abartmak da küçümsemek kadar yanlıştır.
Deprem riski gerçektir; ancak yapay zekâ ile üretilmiş dev tsunami ve yıkım senaryoları bilimsel gerçekleri değil, korkuyu büyütüyor.
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