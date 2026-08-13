15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki W.A. temizlik için gittiği bir evde cinsel saldırıya uğardı. T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, mağdurun annesi N.M.’nin tercüman eşliğinde verdiği karakol ifadesinde olaya dair kan dondurucu detaylara yer verildi.

"KIZIMI AĞLARKEN GÖRDÜM"

Anne, ifadesinde yaşananlara ilişkin şu detayları paylaştı:

"S.Ölmez isimli kişi karşı komşumuz olur. Bu olaydan yaklaşık iki üç ay önce ben S. Ölmez isimli şahıstan çocuklarıma iş bulması için ricada bulundum. 07.07.2026 günü kızım dışarıdan eve geldiği sırada merdivenlerde S.Ölmez’i görmüş ve kızıma bir saatlik ev temizleme işi olduğunu söylemiş. Kızımda evin ekonomisine katkı sağlamak için kabul etmiş. Kızıma N.Türkeş isimli kadınla gideceğini söylemiş. N. Türkeş’i S. Ölmez’in evine sık sık girip çıkarken görüyordum. O gün saat 14:00 sıralarında kızım evden çıktı. Ancak bana işi kimin bulduğunu kiminle gittiğini söylemedi. Aynı gün saat 17:00 sıralarında eve döndü ve duşa girip kıyafetlerini yıkayıp odasına geçti. Kızımı ağlerken gördüm.”

ÖNCE SERBEST BIRAKILDILAR

Hazırlanan polis tutanağına göre 15 yaşındaki W.A. olay günü N.Türkeş’in kendisini temizlik işi için bir eve götürdüğünü, eve gittiklerinde “Sen gir ben geliyorum” dediğini ve içeriye girdiğinde M. Görmez isimli şahsın kapıyı kilitleyerek kendisine tecavüz ettiğini söylüyor. Şikayet üzerine, kendisini polis olarak tanıtan S. Ölmez, M. Görmez ve N. Türkeş gözaltına alınıyor. M. Görmez adli kontrol tedbiriyle önce serbest bırakıldı. Ne olduysa yaklaşık 1 ay sonra yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğer iki kişi de...

M. Görmez için verilen ilk adli kontrol talebinde neden adli tıp raporu beklenmedi sorusu da burada dursun.

Soruşturmanın ne kadar sağlıklı yürütüldüğüne ilişkin bir emare de 15 yaşındaki kızın yaşının ifade tutanağında 19 olarak yazılması… Dil bariyeri olan göçmen bir annenin ifadesinin yanlış yazıldığı avukatın dikkatiyle ortaya çıkıyor.

YAŞI BÜYÜTÜLMEYE ÇALIŞILDI

Tercümana soruluyor, kız çocuğunun yaşını 19 yaşında olarak çevirmediğini söyleyince tercüman, dosyaya dilekçe sunuyor:

“İfade tutanağını sonradan incelemem üzerine, şikâyetçinin kızının yaşına ilişkin kısmın beyanı yansıtmadığını fark ettim. Şikâyetçi anne, tercüme sırasında bana kızının 15 yaşında olduğunu ifade etmiştir. Ancak düzenlenen ifade tutanağında “kızım 19 yaşındadır” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Bu hususun, ifade yazılırken oluşmuş maddi bir yazım hatasından kaynaklandığını değerlendirmekteyim.”

Bu arada Suriyeli aile Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor. Hukuki itirazlar üzerine Geri Gönderme Merkezi’nden serbest bırakılıyorlar.

Ancak aile Geçici Koruma statüleri ‘kapalı’ olduğu için sağlık haklarından yararlanamıyor. 15 yaşındaki kız çocuğu da psikolojik destek alamıyor, sağlık muayenesinden geçirilemiyor. Aile savunmasız olarak adalet arıyor. Çocuk kim bilir iç dünyasında neler yaşıyor?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “15 Yaşındaki Kız Çocuğu Temizliğe Gittiği Evde Tecavüze Uğradı” başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Habere konu olan olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız.

Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki "sıfır tolerans" ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."