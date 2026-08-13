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ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi tırmanarak devam ediyor. Pentagon'un, İran'la gerginlik devam ederken, Ortak Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor.

ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor 1

ABD'DEN ORTA DOĞU'DA İRAN'A GÖZDAĞI

ABD ordusu, 250 günden fazla süredir Orta Doğu'da görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini USS George Washington uçak gemisinin alması yönünde son hazırlıklarını yapıyor.

ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor 2

SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

ABD'li yetkililer, önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında USS George Washington'ın Ortak Doğu'ya gönderileceğini ve USS Abraham Lincoln'un bir süre gerekli bakımlarının yapılacağını ileri sürdü.

ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor 3

Halen Pasifik bölgesinde görev yapan USS George Washington'ın yakın zamanda bölgeye doğru yola çıkmasının beklendiği kaydedildi.

ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor 4

ABD KONGRESİ'NDE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

USS Abraham Lincoln, 250 günü aşan uzun görev süresi dolayısıyla ABD Kongresi içinde tartışmalara neden olmuş ve bazı Kongre üyeleri, gemideki yaşam koşullarından endişe ettiklerini açıklamıştı.

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te planlı bir göreve başlamış ve ABD'nin İran'a karşı savaşının öncesinde ocak ayında Orta Doğu'ya yönlendirilmişti.

ABD-İran gerilim tırmanıyor: ABD Orta Doğu ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor 5

DAHA ÖNCEKİ SALDIRILARDA GÖREV ALMIŞTI

Söz konusu uçak gemisi, önce, ABD’nin İran'a yönelik saldırılarında görev almış, daha sonra da ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukaya katılmıştı.

13 Ağustos 2026
13 Ağustos 2026

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran savaş gemisi Orta Doğu abd
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