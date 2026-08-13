HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi

Kulisler bir parti değişikliği iddiasıyla daha hareketlendi. Bu sefer iddianın gündeminde ABB Başkanı Mansur Yavaş vardı. ABB kaynakları, Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi
Recep Demircan

Siyasetin gündeminde son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Belediye başkanları ve vekillerin parti değiştirme süreçleri kulislerde konuşulurken bunlara bir yenisi daha eklendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçeceği iddiası gündem oldu.

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi 1

İYİ PARTİ İDDİASINA YANIT

Gazeteci İlter Yeşiltaş konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Yeşiltaş, ABB kaynaklarının İYİ Parti iddiasını yalanladığını aktardı.

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi 2

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Yeşiltaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlıyor.

Görüştüğüm kaynaklar, Mansur Yavaş ve Müsavat Dervişoğlu arasında herhangi bir görüşme olmadığını ifade etti."

Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD savaşa mı hazırlanıyor? Bölgeye gönderme kararı aldılarABD savaşa mı hazırlanıyor? Bölgeye gönderme kararı aldılar
İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa ettiİYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.