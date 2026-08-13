Mansur Yavaş için İYİ Parti iddiası! Açıklama geldi

Siyasetin gündeminde son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Belediye başkanları ve vekillerin parti değiştirme süreçleri kulislerde konuşulurken bunlara bir yenisi daha eklendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçeceği iddiası gündem oldu.

İYİ PARTİ İDDİASINA YANIT

Gazeteci İlter Yeşiltaş konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Yeşiltaş, ABB kaynaklarının İYİ Parti iddiasını yalanladığını aktardı.

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Yeşiltaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlıyor.

Görüştüğüm kaynaklar, Mansur Yavaş ve Müsavat Dervişoğlu arasında herhangi bir görüşme olmadığını ifade etti."