Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Bursa'da binlerce kişi, gök olaylarından Perseid meteor yağmurunu izlemek için Yenişehir ilçesindeki Çiçekli Göleti'nde bir araya geldi.

ARAÇLARINI BIRAKIP YÜRÜDÜLER

Bursa'da vatandaşlar, yılın dikkat çeken gök olaylarından Perseid meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldi. Farklı ilçe ve bölgelerinden Yenişehir'e gelenler, gökyüzündeki meteor yağmurunu izledi. Çiçekli Göleti çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Otopark alanlarının dolması üzerine çok sayıda vatandaş araçlarını uzak noktalara bırakıp gölete kilometrelerce yürüyerek ulaştı. Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

4 BİN KİŞİ İLÇEYE AKIN ETTİ

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, meteor yağmurunu izlemek için ilçeye çok sayıda kişinin geldiğini belirterek, "Bursa çevre il ve ilçelerinden meteor yağmuru izlemek için ilçemize yaklaşık 4 bin kişi misafirimiz geldi. Çok güzel bir ortamda, Çiçekli Göleti'nde misafirlerimiz gökyüzünüzü seyrederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Herkes çok mutluydu, ben katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın mutluluğu için bu tür etkinlikler artarak devam edecek” diye konuştu.