Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

ŞİLE VE ARNAVUTKÖY

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle 13-14 Ağustos'ta ilçede Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SARIYER

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

KANDIRA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

ZONGULDAK'TA 4 GÜN YASAK

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." ifadelerine yer verildi.

BARTIN

Bartın Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.

Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır