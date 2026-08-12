Haluk Levent'in kasası açıldı! Külçe külçe altın beklerken çıkanlar şaşırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbaplar suç örgütü" hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon TL'nin önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin işlemler ele alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, söz konusu işlemlerde dernek yönetim kurulu tarafından Haluk Levent yetkilendirilirken, satın alındığı belirtilen altınların muhafaza edilmesi amacıyla kiralanan banka kasasında yapılan incelemede altınlar bulunmadı.

ALTINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Soruşturma dosyasına göre Ahbap Derneği Yönetim Kurulu, 14 Ocak 2026 tarihinde derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon TL'nin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına dönüştürülmesine karar verdi. Yönetim kurulunun aynı tarihli kararında, paranın doğrudan altına çevrilmesi yerine önce ABD dolarına dönüştürülmesi, ardından dolar kullanılarak fiziki altın satın alınması kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda 44 milyon TL'nin dövize çevrilmesi ve döviz bürosundan alınacak 1 milyon doların fiziki olarak teslim alınması konusunda Haluk Levent yetkilendirildi. Aynı gün alınan başka bir yönetim kurulu kararıyla ise satın alınacak altınların muhafazası amacıyla banka kiralık kasası tutulmasına karar verildi. Kasanın anahtarının da Haluk Levent'e teslim edilmesi kararlaştırıldı.

HAVALE AÇIKLAMASINA "GAZZE İÇİN ELDEN ALINAN 1 MİLYON USD" YAZILDI

Dosyada yer alan bilgilere göre derneğin hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon TL havale edildi. Havale işleminde açıklama kısmına "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi" ifadesinin yazıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre 44 milyon TL karşılığında alınan 1 milyon dolar nakit olarak Haluk Levent tarafından teslim alındı.

KİRALIK KASAYA KOYDULAR

Yönetim kurulu, 16 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla bu kez fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak kuyumcudan altın satın alınmasına karar verdi. Altınların teslim alınması konusunda da Haluk Levent yetkilendirildi.

Dosyadaki kayıtlara göre satın alınan altınların, Ahbap Derneğinin VakıfBank Feriköy Şubesinde bulunan kiralık kasada muhafaza edilmesi gerekiyordu.

ALTIN BEKLENİRKEN İLAÇ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında kiralık kasanın durumu 6 Ağustos 2026 tarihinde kontrol edildi. Polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açılan kasa, ayrıca video kaydına alındı. Dosyadaki tespitlere göre, 44 milyon TL'nin önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada rastlanmadı. Kasadan bir kutu Tylolhot, bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktığı kaydedildi.

PARANIN AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, derneğin banka hesabından çıkan 44 milyon TL'nin, bu parayla temin edildiği belirtilen 1 milyon doların ve ardından satın alındığı ifade edilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu para ve altınların kim veya kimlerin tasarrufuna geçtiği, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği ve hukuki niteliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.