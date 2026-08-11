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UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün ultrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin hastaneye sevki sırasında neden 'Öcalan' sloganını attığını açıkladı. Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar! Neden Öcalan sloganı attığını açıkladı 1

ÖCALAN SLOGANINI AÇIKLADI

Şirin, hastaneye sevki sırasında kameralara yansıyan “Sayın Öcalan’a özgürlük” sloganını atmıştı. Şirin, bu sözleri kullandığını kabul ederek, bunu “Terörsüz Türkiye sürecine ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek” amacıyla söylediğini öne sürdü.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar! Neden Öcalan sloganı attığını açıkladı 2

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK’ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon TL’lik işlem hacmini ticari faaliyetleriyle açıklayan Şirin, şoförlük ve cep telefonu ticareti yaptığını söylediği 26 yaşındaki oğlunun 38,4 milyon TL’lik bankacılık hareketleri için ise “Bilgim yok” savunması yaptı.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar! Neden Öcalan sloganı attığını açıkladı 3

MASAK verilerinde yer alan 4 milyon 350 bin TL’lik Diamond Gayrimenkul işlem hacmini, ortağı olduğunu söylediği ve sanayi gayrimenkulleri alanında faaliyet gösteren şirketle ilişkilendiren Şirin, söz konusu işlemlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Sebahattin Şirin’e, oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkında MASAK verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin 538 TL’lik bankacılık işlem hacmi ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki 3 milyon 337 bin 735 TL’lik işlem hacmi soruldu.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar! Neden Öcalan sloganı attığını açıkladı 4

Şirin, oğlunun şoförlük ve cep telefonu alım satımı dışında başka gelirinin bulunmadığını söylerken, bu işlerden ne kadar kazandığını ise bilmediğini ifade etti.

2001 yılından itibaren UltrAslan ismi altında bir araya gelen taraftar topluluğunun lideri olarak anıldığını belirten Şirin, grubun herhangi bir dernek veya tüzel kişilik statüsünün bulunmadığını ve Galatasaray yönetimiyle bağlantısı olmadığını savundu.

KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sebahattin Şirin’in ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde serbest bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Sebahattin Şirin
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Allah Allah ne kadarda zekiymiş ...
inanmayın
Beyni bükük gs taraftarı ironi yapıyor diye savunuyordu. Yine patladı bu ezikler 😂😅😂
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