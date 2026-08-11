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Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Terörsüz Türkiye'nin kritik adımlarından biri daha gece saatlerinde aşıldı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 12 saatlik görüşmenin ardından kabul edildi. AK Partili 8 vekilin oylamaya katılmaması dikkat çekti.

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!
Ufuk Dağ

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşmeleri dün sabah saat 11.00'de toplanmıştı. Görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme sırasında kanun teklifinin maddeleri tek tek görüşüldü. Maddelerin görüşülmesinin ardından kanun teklifi için oylama işlemine geçildi. Düzenleme, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu! 1

AK PARTİ'DEN 8 İSİM KATILMADI

Çerçeve Yasa oylamasında ise AK Parti'den 8 ismin oylamada yer almaması dikkat çekti. Katılmayanları isimleri şu şekilde;

  • Tuğrul Türkeş
  • Kürşad Zorlu
  • İsmail Emrah Karayel
  • Ahmet Ersagun Yücel
  • Sami Çakır
  • Tahir Akyürek
  • Bülent Tüfenkçi
  • Lütfi Bayraktar

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu! 2

PARTİLERE GÖRE OY SONUÇLARI DA BELLİ OLDU

Partilere göre oy dağılımı şöyle sıralandı:

AK Parti 268 kabul, 9 katılmadı. Yeni Parti 35 kabul, 54 ret, 22 katılmadı. DEM Parti 55 kabul, 2 katılmadı. MHP 44 kabul, 2 katılmadı. CHP 29 kabul, 2 ret,14 katılmadı. İYİ Parti 29 ret. Yeni Yol 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı. Bağımsız milletvekili 7 kabul, 1 ret. Hür Dava 4 kabul. Yeniden Refah 4 çekimser. TİP 3 kabul. Demokratik Bölgeler 2 kabul. Emek 2 kabul. Demokrat Parti 1 ret. DSP 1 kabul. Saadet Partisi 1 kabul.

LİDERLER OYLARINI KULLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş Genel Kurul'daki görüşmelerde oy kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tbmm yasa Terörsüz Türkiye
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