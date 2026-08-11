Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Teklifi'nde partilere göre oylama sonucu belli oldu

Genel Kurul'daki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, açık oylama sonuçlarına göre 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oyla kabul edilerek yasalaştı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oy kullandı.
Partilere göre oy dağılımı şöyle sıralandı:
AK Parti 268 kabul, 9 katılmadı. Yeni Parti 35 kabul, 54 ret, 22 katılmadı. DEM Parti 55 kabul, 2 katılmadı. MHP 44 kabul, 2 katılmadı. CHP 29 kabul, 2 ret,14 katılmadı. İYİ Parti 29 ret. Yeni Yol 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı. Bağımsız milletvekili 7 kabul, 1 ret. Hür Dava 4 kabul. Yeniden Refah 4 çekimser. TİP 3 kabul. Demokratik Bölgeler 2 kabul. Emek 2 kabul. Demokrat Parti 1 ret. DSP 1 kabul. Saadet Partisi 1 kabul.
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