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Barış Boyun’un annesinin cenazesine çelenk yağdı... Lakaplar dikkat çekti

Çete lideri Barış Boyun’un hayatını kaybeden annesi Emine Boyun’un cenazesi, yeraltı dünyasından isimleri bir araya getirdi. Kasımpaşa’daki Büyük Camii’nde düzenlenen cenazeye farklı çete gruplarından çok sayıda kişinin katıldığı görülürken, gönderilen çelenklerde yer alan isimler ve lakaplar çekti.

Barış Boyun’un annesinin cenazesine çelenk yağdı... Lakaplar dikkat çekti

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un hayatını kaybeden annesi Emine Boyun, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kasımpaşa’daki Büyük Camii’nde gerçekleştirilen tören yoğun güvenlik önlemleri altında yapılırken, cenazeye gönderilen bazı çelenklerde yer alan isim ve ifadeler dikkat çekti.

CENAZEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrensel'in haberine göre, Emine Boyun için Büyük Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tören sırasında cami ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, aileden bazı isimlerin tutuklu bulunması nedeniyle cenazeye katılım da sınırlı kaldı.

Barış Boyun’un annesinin cenazesine çelenk yağdı... Lakaplar dikkat çekti 1

Barış Boyun İtalya’da tutuklu bulunurken, eşi, kardeşi ve yeğeninin de Türkiye’de tutuklu olduğu belirtildi. Silivri Cezaevi’nde bulunan ağabeyi Zafer Boyun’un ise güvenlik gerekçesiyle cenaze törenine getirilmediği aktarıldı.

KALABALIKTAKİ PROFİL DİKKAT ÇEKTİ

Cenazeye katılanların önemli bölümünün yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülürken, çoğunlukla 30’lu yaşlarda, siyah tişörtlü ve spor giyimli kişilerden oluştuğu görüldü.

Cami çevresinde güvenlik güçleri tarafından önlemler alınırken, törene ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.

Törenin öne çıkan ayrıntılarından biri ise gönderilen çelenkler oldu.

Kırmızı güllerden hazırlanan ve üzerinde “Barış Boyun Ailesi” yazan çelengin yanı sıra, haberlerde suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kişi ve grupların isimlerinin yer aldığı çelenkler de dikkat çekti.

Örgüt soruşturmasına ilişkin iddianamelerde adı geçen ve yapıyı yönettiği öne sürülen Mert Gültepe ile “Kimsesizler” grubu adına gönderildiği belirtilen çelenkler de tören alanında yer aldı.

Barış Boyun’un annesinin cenazesine çelenk yağdı... Lakaplar dikkat çekti 2

ÇELENKLERDEKİ KAPAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bazı çelenklerde ise doğrudan isim yerine farklı lakap ve ifadelerin kullanılması dikkat çekti. “Kimsesizler Şerzan Kipan” ve “Kimsesizler Mustafa Çim” ifadelerinin yanı sıra, “Kosovalı”, “Sırbistanlı”, “Hayalet Ağıt”, “Siverekli Nedim” ve “Malatyalı Kenan” gibi ifadelerin bulunduğu görüldü.

FERİKÖY’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Boyun için kılınan cenaze namazının ardından naaşı camiden alınarak Feriköy Mezarlığı’na götürüldü.

Emine Boyun, burada düzenlenen defin işlemlerinin ardından toprağa verildi. Cenaze töreni boyunca güvenlik güçlerinin çevredeki önlemleri sürdürdüğü görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
barış boyun çelenk
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
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Türkiye'de dizi ve filmlerde sistemi değiştirmek gerekiyor. Saçma sapan vurdu kırdı çete mafya dizilere konu edilmemeli bir nesil bu saçmalılarla yetişti sonuç bu. Herkes kendini kral sanmaya başladı, insan öldürmek meşru gösteriliyor herkes kavgada birilerini öldürüyor. Eskiden kavgalar adam gibi yapılırdı şimdi tokadı yiyen bıçak silah çekiyor. Cahil nesiller filmle gerçeği ayırt edemiyor filmlerde gördüklerini gerçek hayatta yapmaya kalkıyor. Bu çeteler mafyalar vs. hepsi haram yiyor birilerinin hakkını gasp ediyor, silah, insan, uyuşturucu kaçakçılığı dolandırıcılık vs. her işleri haram.
Mafya ülkesi oldu, bir başı bozukluk aldı başını gidiyor.
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