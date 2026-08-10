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Son dakika | İlkay Çiçek CHP'den istifa etti! Görevden uzaklaştırılmış, partiden ihraca sevk edilmişti

Görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partiden istifa etti.

Son dakika | İlkay Çiçek CHP'den istifa etti! Görevden uzaklaştırılmış, partiden ihraca sevk edilmişti
Mehmet Hazar Gönüllü

Hakkında birçok suçtan soruşturma başlatılan ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten yeni bir hamle geldi.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ’rüşvet’, ’irtikap’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’görevi kötüye kullanma’ ve ’imar kirliliğine neden olma’ suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.

CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, bugün CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "04.08.2026 günü sabaha karşı düzenlenen bir şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle, ifadem alınıncaya kadar gözaltına alınma gerekçemi dahi öğrenemedim. 07.08.2026 tarihinde ise "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandım. Tutuklama gerekçesi olarak, gerçekliği kanıtlanmamış ve aynı gün içerisinde üretildiği anlaşılan sahte mesajlar gösterilmiştir. Tarafıma bu mesajlar ile şantaj yapıldığı gün, 19.06.2026 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim dilekçe ile açılan soruşturma dosyası yok sayılmıştır. BTK’ya telefon IMEI tespiti taleplerim, sahte mesajların çözümlenmesi ve bilirkişi taleplerim dikkate alınmamış ama tutuklama dosyasında delil sayılmıştır. Bu sahte mesajlar kamuoyuna servis edilerek toplumda peşin bir suçluluk algısı oluşturulmuş, lekelenmeme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayılmıştır. Anayasal güvence altındaki haklarımın bu şekilde göz ardı edildiği bir süreçte, yıllarımı verdiğim, her kademesinde siyasi mücadele yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da hakkımdaki suçlamalara ilişkin savunmam dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim. Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir. Kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz. Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Menderes
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