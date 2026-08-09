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Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

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İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şüpheli soru sorma bahanesiyle bir polise yaklaşarak bıçaklı saldırıda bulundu. 29 yaşındaki şüpheli olay sonrası 'dur' ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı öğrenilirken yaşanan olay ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih'te bugün yaşanan olayda bir şüpheli soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına gelen M.B., bir anda bıçakla saldırdı.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 1

'DUR' İHTARINA UYMADI AYAĞINDAN VURULDU

Son anda geri çekilen polis memuru, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliyi bacağından vurdu.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 2

Yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 3

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 4

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 5

SALDIRI KAMERADA

Şüphelinin polis memuruna saldırdığı anlar ekip aracının kamerasına yansıdı.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 6

Görüntülerde, M.B.'nin polis memurunun yanına gelerek bişey sorduğu ardından bir anda bıçakla saldırdığı görülüyor.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 7

Saldırının ardından ekip aracındaki diğer polise yönelen şüphelinin silahla bacağından vurulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 8

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 9

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada 10
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih saldırı
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Tesekkurler akp
yol geçer oteli
Yabancı uyruklunun uyruğu nedir acaba, neden yazılmaz.
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