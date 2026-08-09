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Baba ve oğuldan hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınan M.A., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin bahçesinde mağdurun babası ve ağabeyinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Seken kurşunlar nedeniyle bir çocuk da ağır yaralandı.

Baba ve oğuldan hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli öldürüldü.

Olay, önceki akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen 26 yaşındaki M.A. sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Baba ve oğuldan hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar 1

Bu sırada istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ile ağabeyi İ.A., acil servis önünde saklandıkları yerden çıkarak şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda şüpheli M. A. ve olayla ilgisi olmayan 9 yaşındaki Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Baba ve oğuldan hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar 2

Saldırıyı gerçekleştiren baba-oğul olay yerinden kaçarken, iki yaralı acil servise kaldırıldı. Ağır yaralı M.A. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ayşe E.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren F.A. ile oğlu İ.A.'yı yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve oğlu İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet cinsel istismar Şanlıurfa
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