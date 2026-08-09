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13. katta yangın paniği: Balkondan düşen ev sahibi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 13. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığı ikametin sahibi evinin balkonundan düşerek can verdi.

13. katta yangın paniği: Balkondan düşen ev sahibi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katındaki Ali M.'ye (61) ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte evinin balkonuna çıkan Ali M. balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13. katta yangın paniği: Balkondan düşen ev sahibi hayatını kaybetti 1

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk kontrolde Ali M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İkamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

13. katta yangın paniği: Balkondan düşen ev sahibi hayatını kaybetti 2

Ali M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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