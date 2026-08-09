13. katta yangın paniği: Balkondan düşen ev sahibi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katındaki Ali M.'ye (61) ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte evinin balkonuna çıkan Ali M. balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk kontrolde Ali M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İkamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Ali M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır