13 yaşında çatışmaya, 14 yaşında kurşunlamaya gönderdiler: Lüks otomobil ve para vaatleriyle kanlı tuzak!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, “Casperlar” ve “Çirkinler” olarak bilinen suç örgütlerinin çocukları silahlı eylemlere nasıl sürüklediğini ortaya koydu. İddianamede, sosyal medya üzerinden lüks yaşam vaadiyle kandırılan çocukların para karşılığında tetikçi olarak kullanıldığı, ancak çoğuna söz verilen ödemenin yapılmadığı anlatıldı.

21 İLDE OPERASYONLARLA ÇÖKERTİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarihi soruşturmayla kamuoyunda "Casperlar" ve "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil organize suç örgütlerinin kan donduran çocuk sömürü çarkı tamamen deşifre edildi. 21 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç imparatorluğunun hazırlanan çatı iddianamesi, sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların trajik sonunu gözler önüne serdi.

ÇOCUKLARA PİYONA DÖNÜŞTÜRDÜLER

İnternette lüks arabalar, motorlar ve para saçılan videolarla zehirlenen, "Sen bizim kardeşimizsin" yalanıyla tetikçiliğe sürüklenen çocukların kaderi ya mezar ya da tek kişilik cezaevi hücreleri oldu. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak çetenin, mahalle çocuklarını "kullan-at" piyonuna dönüştürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyadaki sahte paranın büyüsüne kapılarak çetenin ağına düşen ve en küçüğü henüz 13 yaşında olan "piyon çocukların" eylemlerde para vaadiyle kullanıldığı, hiçbir ödeme yapılmayıp dolandırdıkları ifadelere yansıdı.

TIKTOK VE INSTAGRAM'DA VAHŞİ REKLAMLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın sokak çetelerine yönelik etkin mücadelesinin ardından Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığına yönelik dev operasyonun ardından çatı iddianame hazırlandı. İddianamede, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. Klasik suç örgütlerinin aksine, bu yapılar sosyal medyayı özellikle TikTok ve Instagram işledikleri vahşi suçları "pazarlama" ve propaganda aracı olarak kullandı.

SEÇTİKLERİ ÇOCUKLAR BİRBİRİNE BENZİYOR

Örgütün sosyal medya hesaplarında paylaşılan lüks otomobiller, hız motorları ve ağır silahlarla çekilmiş görsel şovlar, özellikle 15-25 yaş arasındaki ailevi, ekonomik ve ruhsal sorunlar yaşayan savunmasız çocuklar ile gençleri hedef seçti. Çete yöneticileri, internet tabanlı platformlardaki hayal ürünü mafya dizilerinden alıntılar yaparak hazırladıkları videolarla bu çocukların gözünde sanal bir "rol model" haline geldi. Çevrelerinde dışlanan veya yalnızlaştırılan gençler, sosyal medyada maruz kaldıkları bu yoğun propagandanın etkisiyle çetenin ağına çekildi.

ÖNCE GÜVEN VERİYORLAR

İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme çarkı son derece sinsi bir psikolojik manipülasyonla işledi. Çocuklara ilk dokunuş, çocuğun mahallesinde büyümüş, kuryelik yapan veya akranı olan çete üyeleriyle kuruldu. Süreç doğrudan silah verilerek değil; yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başladı.

Ailesinde ilgi eksikliği ve gerilim yaşayan çocuğa, çete liderleri tarafından "Sen bizim kardeşimizsin", "Yeğenimizsin" denilerek sahte bir değer ve sığınak duygusu aşılandı. Değerli olduğunu hisseden çocuk, motorların, paranın ve lüks yaşamın büyüsüne kapılarak örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılıkla itaat etmeye başladı. Bir kez sisteme dahil edilen çocuk, eylem anında korkup kaçmak istese bile görüntülü aramalarla ve ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek zorla silahlı eylemlere sürüklendi.

YÜZ BİNLERCE LİRA VADEDİP TEK KURUŞ ÖDEMEDİLER

Çete liderleri, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin, bazı eylemlerde ise 100 ve 250 bin lira arasında "tek hamlelik vurgun" vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri, bu çocukların kan donduran bir şekilde dolandırıldığını ortaya koydu. Eylemi gerçekleştiren motosiklet sürücüleri ve tetiği çeken çocuklar ya eylemden hemen sonra yakalandı ya da vaat edilen paraları hiçbir zaman alamadı. Liderler, çocukların hesaplarına sadece 4 bin lira gibi komik "yol harçlıkları" göndererek onları ölüme ve cezaevine terk etti.

Suça sürüklenen çocuk İsmail H., kız kardeşinin tedavi masrafları için 100 bin liralık tetikçilik teklifini kabul etti. Son anda vazgeçmek istese de çete tarafından ölümle tehdit edildi. Şişli'deki mücevher dükkanını kurşunlarken azmettiriciler görüntülü konferans araması açarak eylemi canlı yayında izledi ve baskıyla ateş ettirdi. Eylemin hemen ardından Habitat Parkı'ndaki çalılıklar arasında Beretta marka tabancasıyla yakalandı ve tek kuruş para alamadı.

- 16 yaşındaki Uğur Ş. kendisine bir motosiklet almak için 100 bin lira vaadiyle galeri kurşunlamayı kabul etti. Eylem sonrasında kendisine sadece 15 bin lira ödenerek dolandırıldı, kalan parası verilmeden tutuklandı.

15 yaşındaki Emre S. Barış Bişgin tarafından 220 bin lira karşılığında azmettirildi. Metrobüsle Avcılar'a gidip boş bir arsadan poşet içinde 7 bin lira ön ödeme ve silahı teslim alarak bir evi kurşunladı. Paranın kalanını alamadı, cezaevine girdi.

- 15 yaşındaki Hünkar K. 100 bin lira vaadiyle Şirinevler'deki Oto Yıkama dükkanını kurşunladı. Eylemde kullandığı tabancayı Esenler Menderes Mahallesi'nde bir simit arabasının altına saklarken yakalandı. Parayı alamadı.

14 yaşındaki Yahya Z. TikTok'ta örgüt üyeleri tarafından çetenin ağına düşürüldü. Güngören'de yüzünde beyaz maske, kemer tokasında gizli tabancasıyla kurşunlamaya giderken yakalandı. Cep telefonunda "yaralamada tazminat açılır mı" diye arama yaptığı ortaya çıktı.

- 13 yaşındaki Kaan Ö. örgütün en küçük piyonlarındandı. Esenler'de iki grup arasında 26 boş kovanın çıktığı silahlı çatışmaya yaya olarak katıldı ve olay yerinde yakalandı.

16 yaşındaki Ahmet A. yaşı küçük olmasına rağmen çete içerisinde "Gaddar" ve "Bay Gizli" kod adlarını kullanarak yabancı hatlar üzerinden iş insanlarını tehdit edip haraç kesti. İki eylemi koordine edip diğer çocukları tetikçi olarak azmettiren bir piyon yönetici haline geldi.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARDA ORGANİZE OLDULAR

Güvenlik güçlerinin takibinden kaçmak için çete, çocuk tetikçileri şeytani metotlarla yönetti. Telefon dinlemelerine takılmamak için GTA ve Fortnite gibi popüler çevrimiçi oyunların sesli ve yazılı sohbet odaları üzerinden eylem talimatları verildi, ortak girilen e-posta hesaplarının taslaklar kısmına mesajlar bırakılarak iz bırakılmadı.

Görüşmelerde silahlara; "emanet", "demir", "çakmak", "küte", "makina" derken, çelik yelek için "yele" kodunu kullandılar. Eylemi gerçekleştiren kadrolar birbirinden tamamen habersizdi. Motosikleti çalan çocuk ayrı, motoru süren "jokey" ayrı, arkada ateş eden tetikçi ayrı, eylemi video kaydına alan ve kaçışı sağlayan korsan taksici ayrı hücrelerden seçilerek tek bir merkezden yönetildi.