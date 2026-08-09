İstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzeyi, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Günlerdir 33 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın yağışla birlikte düşüşe geçti.

MARMARA'DA SAĞANAK

Bugün yalnızca İstanbul’da değil, Marmara ve Karadeniz’in geniş bölümünde de sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in sahil kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

GENEL HAVA DURUMU

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı (sel, su baskını, lokal dolu yağışı, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.