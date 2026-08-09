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İsrail'in Hamaney iddiasına İran'dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştı

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Melih Kadir Yılmaz

İsrail basını, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu öne sürdü. Bu iddianın ardından Hamaney'in 13 saniyelik bir görüntüsü paylaşıldı. 13 saniyelik görüntü ise kafaları daha da karıştırdı. Görüntünün nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir bilgi verilmezken, bu durum videonun geçmişte mi kaydedildiği yoksa yapay zeka ile mi üretildiği gibi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

İran'da dini lider Mücteba Hamaney bilmecesi giderek büyüyor. İsrail basını Hamaney'in hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu öne sürdü. Bu iddia kısa sürede dünya kamuoyunda gündem olurken, İran'dan videolu yanıt geldi.

İsrail in Hamaney iddiasına İran dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştı 1

İDDİALARA 13 SANİYELİK VİDEO İLE YANIT VERİLDİ

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğuna yönelik 13 saniyelik video yayınladı. Yayınlanan video için konum ve tarih bilgisi verilmemesi yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Konum ve tarih bilgisi verilmemesi 'görüntüler eski mi?' 'video yapay zeka ile mi yapıldı?' şeklide iddiaları gündeme taşıdı.

İsrail in Hamaney iddiasına İran dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştı 2

DİNİ LİDERLİK GÖREVİ SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan 13 saniyelik bu video Hamaney'in dini liderliğe getirilmesinin ardından görüldüğü ilk video oldu.

PEZEŞKİYAN'IN RÖPORTAJI DA DİKKAT ÇEKTİ: "DOĞRUDAN İLETİŞİM ÇOK ZOR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonuna verdiği röportajda Hamaney ile doğrudan iletişim kurmanın şu anda “çok zor” olduğunu söylemesi de tartışmaları artırdı.

CANLI OLARAK ÇIKMAMASI İDDİALARI DERİNLEŞTİRDİ

Hamaney'in canlı bir şekilde kamuoyu karşısına çıkmaması veya doğrudan halka hitap etmemesi, sağlık durumu ve ülkeyi yönetme kapasitesine ilişkin iddiaların devam etmesine neden oldu.

İRAN'DA OLMADIĞI DA İDDİA EDİLDİ

İddialar bunlarla da sınırlı değil. Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Hamaney'in İran'da olmadığı da öne sürüldü.

GİZEMLİ GÖRÜŞME

Ayrınca Iran International, Pezeşkiyan ile Hamaney'in gizli bir görüşme yaptığını öne sürdü. Görüşme güvenlik nedeniyle yüz yüze yapılmadı, sadece sesli iletişim kuruldu. Iran International, Pezeşkiyan’ın daha sonra görüşme sırasında duyduğu sesin gerçekten Hamaney'e ait olup olmadığını sorguladığını da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Mücteba Hamaney
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