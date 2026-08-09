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Göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıptan alındı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tünel çalışması sırasında yaşanan göçükte ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçi Bekir Çelik’in cenazesi yakınları tarafından alındı.

Göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıptan alındı

Olay dün İmamoğlu ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi’nde meydana gelmişti. Adana ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında dün tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük olmuş, ilk etapta 5 işçi göçük altında kalmış 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkmış Bekir Çelik (57) olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Toprak altında kalan Necmettin Tok (55) ise hayatını kaybetmişti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Bekir Çelik ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Çelik’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik’in cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kozan’ın Durmuşlu Mahallesi’ne götürüldü.

Göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıptan alındı 1

Göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıptan alındı 2

Göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıptan alındı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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