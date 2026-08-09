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Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Kaza, saat 13.20 sıralarında Habibler Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Kayaşehir-Mecidiyeköy hattında çalışan 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı.

Arnavutköy de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arnavutköy de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı 2

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy İETT kaza
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BİM İÇİN HATALI OLARAK YAPİLAN KAVSAK İÇİNE İÇİNE IŞIKLAR YAPANLAR BU KAZALARIN SONU GELMEZ BU HATA DÜZELTME DİGİ SÜRECE.
BİM İÇİN HATALI OLARAK YAPİLAN KAVSAK İÇİNE İÇİNE IŞIKLAR YAPANLAR BU KAZALARIN SONU GELMEZ BU HATA DÜZELTME DİGİ SÜRECE.
Buraya trafik ışığı kavşak yapmak için BİM den yetkilier nekadar RANT parası aldılar ki insanların canını hice sayılıyor.. ki hicbir savcı burayı görmüyor
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