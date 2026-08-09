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Husiler duyurdu: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını açıkladı.

Husiler duyurdu: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

ABD -İran savaşında belirsizlik sürerken; Körfez'de sıcak saatler yaşanıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı vurmaya devam ediyor.

RAFİNERİYE SALDIRI! HUSİLER VURDUKLARINI DUYURDU

Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde Aramco’ya ait rafineriye saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, söz konusu saldırının Suudi Arabistan’a ait İHA’ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak düzenlendiğini belirtti.

Husiler duyurdu: Suudi Arabistan daki petrol rafinerisini vurduk 1

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise, sabah saatlerinde Cizan rafinerisinde yangın çıktığını doğrulayarak, yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Bakanlık, yangının çıkış nedenine ilişkin detay vermedi.

RAFİNERİ KAPALIYDI

Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisi daha önce de Husilerin hedefi olmuştu. Suudi Arabistan tarafından 28 Temmuz’da yapılan açıklamada, Husilerin saldırısının ardından Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durduğu ve onarım çalışmalarının ardından tesisi ilk aşamada 15 Ağustos'a kadar yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İran Suudi Arabistan Yemen ABD Amerika Birleşik Devletleri Husiler
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