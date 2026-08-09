Tüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün saat 09.00 itibarıyla ilçe sınırlarındaki tüm sahillerde denize girilmesinin bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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