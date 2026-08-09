Yapay zekânın zihnini okumasına izin verene para ödüyorlar

San Francisco merkezli Conduit, insanların düşüncelerini cerrahi bir implant kullanmadan okuyabilen yapay zekâ sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. Girişim, ihtiyaç duyduğu verileri toplamak için deneylere katılan kişilere iki saatlik oturum karşılığında 50 ila 55 dolar ödüyor.

2024 yılında kurulan Conduit, geliştirmeye çalıştığı teknolojiyi "ölçekli telepati" olarak tanımlıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, insanların yapay zekâ asistanlarına sesli veya yazılı komut vermek yerine doğrudan düşünceleriyle komut iletebilmesini sağlayacak giyilebilir bir cihaz geliştirmek.

KATILIMCILAR 1,8 KİLOLUK KASK TAKIYOR

Conduit'in yapay zekâ sistemini eğitebilmesi için büyük miktarda veriye ihtiyacı bulunuyor.

Bu verileri toplamak amacıyla katılımcılar şirketin ofisine giderek elektrotlarla donatılmış yaklaşık 1,8 kiloluk (dört pound) bir kask takıyor ve iki saat boyunca yapay zekâyla etkileşime giriyor.

Oturumların bazılarında katılımcılar bir büyük dil modelini dinleyip onunla konuşurken bazılarında okuma ve yazma gerçekleştiriyor.

Amaç, konuşulan konuları sınırlandırmadan katılımcıların iki saatlik süre içerisinde mümkün olduğunca fazla konuşmasını veya yazmasını sağlamak.

Deneye katılabilmek için kullanıcıların klavyeye bakmadan yazabiliyor olması gerekiyor. Kişi başına en fazla 32 oturuma katılım sınırı bulunuyor.



Görsel kaynağı: Conduit (Reddit aracılığıyla)

AMAÇ DÜŞÜNCELERİ KOMUTA ÇEVİRMEK

Conduit, Elon Musk'ın Neuralink girişiminde üzerinde çalışılan cerrahi olarak yerleştirilen beyin-bilgisayar arayüzlerinden farklı bir yaklaşım hedefliyor.

Şirket, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir giyilebilir cihaz aracılığıyla insanların düşüncelerini yapay zekâ sistemlerinin anlayabileceği komutlara dönüştürmek istiyor.

Conduit, Oxford mezunu Rio Popper ve yapay zekâ araştırmacısı Clem von Stengel tarafından kuruldu.

OpenAI'da uyum araştırmacısı olarak çalışan Naomi Bashkansky de yakın zamanda şirketten ayrılarak Conduit'e katıldığını açıkladı.

2030 İÇİN DÜŞÜNCEYLE AI KONTROLÜ ÖNGÖRÜYOR

Bashkansky, Conduit hedeflerine ulaşırsa geliştirilecek "nöral kafa bandının" 2030 yılına kadar kullanıcıların OpenAI Codex gibi yapay zekâ araçlarına yalnızca düşünceleriyle komut vermesini sağlayabilecek seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

Bashkansky ayrıca cihazın gelecek yıl kadar erken bir tarihte kendi günlük çalışma hayatının önemli bir parçası hâline gelebileceğini düşünüyor.

Bashkansky, Conduit'in hedeflerine ulaşması hâlinde şirketin sonunda 1 trilyon doları aşan bir değere ulaşacağını öngörüyor.

Conduit'in uzun vadeli hedefi ise insanların ne söylemek veya yazmak istediklerini yapay zekâya doğrudan düşünceleri üzerinden aktarabilecekleri giyilebilir bir sistem geliştirmek. (Kaynak: Gizmodo)