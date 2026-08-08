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İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re’sen soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
Doğukan Akbayır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı 1

'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"28. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevinde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"

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Turhan Çömez soruşturma
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