İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:
"28. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevinde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur"
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