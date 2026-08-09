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Bulut altı görevler için yeni İHA tanıtıldı: BOZBEY

HAVELSAN'ın geliştirdiği BOZBEY İHA özellikleriyle pek çok insansız hava aracının önüne geçiyor. Tüm insansız sistemlerle ortak operasyonlar icra eden bulut altı otonom İHA olan BOZBEY, modüler mimarisiyle farklı yüklerin entegrasyonuna olanak tanıyor.

Bulut altı görevler için yeni İHA tanıtıldı: BOZBEY
Recep Demircan

HAVELSAN'ın geliştirdiği BOZBEY İHA, modern askeri birliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış sabit kanatlı bir Alt Bulut Otonom İnsansız Hava Aracı olarak savunma teknolojilerinde adından bahsettiriyor.

Bulut altı görevler için yeni İHA tanıtıldı: BOZBEY 1

BULUT ALTI GÖREV

Pist olmadan dikey iniş, kalkış ve tamamen otonom görevler gerçekleştirmesi, pek çok insansız hava aracından onu ayırarak öne çıkmasını sağlıyor.

Bulut altı görevler için yeni İHA tanıtıldı: BOZBEY 2

Tüm insansız sistemlerle ortak operasyonlar icra eden bulut altı otonom İHA olan BOZBEY, modüler mimarisiyle farklı yüklerin entegrasyonuna olanak tanıyor.

6 SAAT HAVADA KALIYOR

Bulut altı görev yapabilmesiyle gece gündüz fark etmeden bulutlu hava koşullarında dahi işaretleme, tespit görevleri gerçekleştirerek istihbarat bilgilerini ilgili birimlere aktarma özelliğiyle göz dolduruyor.

Düşük irtifalarda ve bulut tabanının altında çalışmak üzere tasarlanan BOZBEY, 6 saate kadar görevde kalma, 80 kilometre data link menzili ve 4 metrelik kanat açıklığıyla taktik seviyede keşif gözü olarak kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN
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