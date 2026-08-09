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Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen "mikroplastik kirliliği, atık sorunu ve kirlenen su kaynakları" konulu haberler, çevre kirliliğini gündeme taşıdı. Uzmanlar ise doğayı ve çevreyi tehdit eden bu tablo karşısında daha sıkı denetimlerin yapılması ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar
Enes Çırtlık

Önceki yıllarda da gündeme gelen plastik atık ve mikroplastik kirliliği sorunu, son veriler ve araştırmalarla birlikte yeniden dikkat çekti. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarından paylaşılan görüntüler, Akdeniz sahillerindeki kirliliğin ulaştığı boyuta ilişkin endişeleri artırırken, uzmanlar sorunun kaynağına ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜMDEKİ EKSİKLİKLER VE YETERSİZ DENETİMLER MİKROPLASTİKLERİ ARTIRIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre kıyılarda tespit edilen yoğun mikroplastik birikiminin, Türkiye’ye yurt dışından getirilen plastik atıklarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Plastik atıkların geri dönüşüm süreçlerinde yaşanan eksikliklerin ve yetersiz denetimlerin, çevreye yayılan mikroplastik miktarını artırdığı belirtiliyor. Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade edilen kirliliğin, deniz ekosistemini de olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar 1

UZMAN İSİMDEN VATANDAŞA DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, bazı sahil bölgelerinde denize girmenin sağlık açısından güvenli olmayabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Türkiye’nin uzun süredir Avrupa’dan en fazla plastik atık alan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, ithalat miktarındaki artışın çevresel riskleri daha da büyütebileceğini ifade ediyor. Verilere göre Türkiye’nin 2025 yılında ithal ettiği plastik atık miktarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 503 bin tona ulaştı.

ADANA’DA YÜKSEK SEVİYEDE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ

Öte yandan İngiliz gazetesi The Guardian tarafından yayımlanan araştırma da dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar 2

Araştırmada, Birleşik Krallık’tan gelen plastik atıkların işlendiği Adana’daki geri dönüşüm tesislerinin çevresinde bulunan sulama kanallarında yüksek seviyede mikroplastik kirliliği tespit edildiği aktarıldı. Çalışmada, söz konusu kirliliğin tarım alanları ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre Türkiye’ye yalnızca 2025 yılı içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık’tan toplam 642 bin tondan fazla plastik atık gönderildi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar 3

ALANYA’DA MİKROPLASTİK SEVİYESİ AKDENİZ ORTALAMASININ 60 İLA 65 KATINA ÇIKTI

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu da Alanya’da yürütülen saha çalışmalarında çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını açıkladı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar 4

Gündoğdu, bazı bölgelerde ölçülen kirlilik seviyelerinin Akdeniz’deki mevcut ortalamanın 60 ila 65 kat üzerine çıktığını belirterek, mikroplastik kirliliğinin artık yerel değil, bölgesel ölçekte ele alınması gereken ciddi bir çevre sorunu haline geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Çevre Kirliliği Adana Mersin mikroplastik plastik atık
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
çevre ve şehircilik ile sağlık bakanlığı ne yaparlar? Gerçi onlar için farketmez çünkü zaten dışarıdan çöp alıyoruz.
millet hindistandaki kirliliği görünce iğreniyor, ama ülkemizi kirletmek içinde elinden geleni yapıyorlar..
Avrupanın çöpünü Türkiye alıyorsa ilk önce hükümet buna yasak getirsin.Ülke içindede cidfi cezalar gelsin sigara izmaritinimyere atma dahil
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