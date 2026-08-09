Türkiye’nin dört bir yanından gelen görüntüler kahretti! Uzmanlardan tedirgin edici uyarılar

Önceki yıllarda da gündeme gelen plastik atık ve mikroplastik kirliliği sorunu, son veriler ve araştırmalarla birlikte yeniden dikkat çekti. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarından paylaşılan görüntüler, Akdeniz sahillerindeki kirliliğin ulaştığı boyuta ilişkin endişeleri artırırken, uzmanlar sorunun kaynağına ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜMDEKİ EKSİKLİKLER VE YETERSİZ DENETİMLER MİKROPLASTİKLERİ ARTIRIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre kıyılarda tespit edilen yoğun mikroplastik birikiminin, Türkiye’ye yurt dışından getirilen plastik atıklarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Plastik atıkların geri dönüşüm süreçlerinde yaşanan eksikliklerin ve yetersiz denetimlerin, çevreye yayılan mikroplastik miktarını artırdığı belirtiliyor. Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade edilen kirliliğin, deniz ekosistemini de olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

UZMAN İSİMDEN VATANDAŞA DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, bazı sahil bölgelerinde denize girmenin sağlık açısından güvenli olmayabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Türkiye’nin uzun süredir Avrupa’dan en fazla plastik atık alan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, ithalat miktarındaki artışın çevresel riskleri daha da büyütebileceğini ifade ediyor. Verilere göre Türkiye’nin 2025 yılında ithal ettiği plastik atık miktarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 503 bin tona ulaştı.

Mikroplastik Kirliliğinin Kaynakları



Seyhan Nehri ve bağlantılı kanallar aracılığıyla taşınan kaçak deşarjların boyutuna ilişkin yalnızca tek bir kanaldan saatte yaklaşık 1,5 ila 2 milyar adet mikroplastik Akdeniz'e taşınmaktadır.



Bölgede yaklaşık 20 benzer kanal… https://t.co/rXJG3dI2J2 pic.twitter.com/x0jRu1A09c — Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk_mustafa) August 6, 2026

ADANA’DA YÜKSEK SEVİYEDE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ

Öte yandan İngiliz gazetesi The Guardian tarafından yayımlanan araştırma da dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Araştırmada, Birleşik Krallık’tan gelen plastik atıkların işlendiği Adana’daki geri dönüşüm tesislerinin çevresinde bulunan sulama kanallarında yüksek seviyede mikroplastik kirliliği tespit edildiği aktarıldı. Çalışmada, söz konusu kirliliğin tarım alanları ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre Türkiye’ye yalnızca 2025 yılı içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık’tan toplam 642 bin tondan fazla plastik atık gönderildi.

ALANYA’DA MİKROPLASTİK SEVİYESİ AKDENİZ ORTALAMASININ 60 İLA 65 KATINA ÇIKTI

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu da Alanya’da yürütülen saha çalışmalarında çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını açıkladı.

Gündoğdu, bazı bölgelerde ölçülen kirlilik seviyelerinin Akdeniz’deki mevcut ortalamanın 60 ila 65 kat üzerine çıktığını belirterek, mikroplastik kirliliğinin artık yerel değil, bölgesel ölçekte ele alınması gereken ciddi bir çevre sorunu haline geldiğini söyledi.