Google Pixel 11 Pro XL lansmandan günler önce gerçek görüntülerle ortaya çıktı

Google’ın Pixel 11 serisini tanıtmasına yalnızca birkaç gün kala Pixel 11 Pro XL’e ait olduğu belirtilen gerçek cihaz fotoğrafları paylaşıldı.

Pixel 11 serisi hakkında şimdiye kadar tasarım, yeni renkler, "HiLight" özelliği ve fiyat artışı gibi pek çok ayrıntı sızdırılmıştı. Ancak çoğu yıla kıyasla bu yılki sızıntılar nispeten sakin geçti; özellikle cihazın gerçek hayattan çekilmiş bir görüntüsü şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı.

Daha önce render görüntüleriyle ortaya çıkan telefon, bu kez fiziksel olarak görüntülendi. Paylaşılan iki fotoğrafta Pixel 11 Pro XL’in tamamen mat siyah renk seçeneği görülüyor.

PIXEL 11 PRO XL’İN SİYAH MODELİ GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni görüntülerde telefonun arka yüzü ve kamera bölümü dikkat çekiyor.

Kamera lenslerinin önceki görüntülere kıyasla daha belirgin göründüğü ifade ediliyor. Ancak bunun fotoğraflardaki ışık koşullarından kaynaklanabileceği de belirtiliyor.

Cihazdaki “HiLight” LED’in de geleneksel bir kamera flaşına kıyasla biraz daha büyük göründüğü ifade ediliyor. Bununla birlikte söz konusu bileşenin hangi özellikleri sunacağına ilişkin görüntülerden çıkarılabilecek bir bilgi bulunmuyor.

KUTUSU DA ORTAYA ÇIKTI

Sızıntıda yalnızca siyah Pixel 11 Pro XL yer almıyor.

“Dune” veya “Canyon” adlarından birini taşıyacağı öne sürülen renk seçeneğine ait kutunun da görüntüsü paylaşıldı.

Kutunun tasarımının Pixel 10 serisindeki ambalajla aynı olduğu belirtiliyor.

GÖRSELLERİN OPERATÖR DEMO CİHAZLARINDAN GELDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Fotoğraflar X üzerinden @PixelNewsHub tarafından paylaşıldı.

Görüntülerin operatörlere gönderilen demo cihazlarından geldiği öne sürülüyor. Lansmana kısa süre kalması nedeniyle cihazların mağazalardaki teşhir alanları için operatörlere gönderiliyor olabileceği belirtiliyor.

Pixel 11 serisinin tasarımı ve farklı renk seçenekleri daha önce çeşitli sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Yeni görüntülerin farkı ise Pixel 11 Pro XL’in bu kez gerçek hayatta çekildiği belirtilen fotoğraflarla görülmesi oldu. (Kaynak: 9to5Google)