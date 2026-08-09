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Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kıyılar ve sahil şeritleri için yeni adım atıldı. Yeni düzenlemeyle plajların amaç dışı kullanımı azalacak. Duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçlar bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle sağlanacak.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir değişikliğe gitti. Kıyılarda yeni bir dönemin önünü açan düzenlemeyle işgallerin azaltılması hedefleniyor.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet... 1

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 'Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet... 2

KIYI ALANLARINDA YENİ DÖNEM

9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet... 3

BAKANLIK EL ATABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet... 4

KİRA DÜZENLEMESİ

Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.

İŞGALE GEÇİT VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet... 5

DUŞ, SOYUNMA KABİNİ, SEYYAR TUVALET...

Bakanlık gözetimde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.

Plajlarda işleyiş değişiyor: Sahil kıyıları için yeni karar! Duş, soyunma kabini, tuvalet... 6


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
plaj sahil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
günaydın
kıyılar hepsi ücretsiz olmalı plajları kaldırın kullanım uvretsiz olmalı eskiyaliga son verin özelleştirmeyi halkın kullanımına açık olmalı
Değişen bir sey yok yani
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