iPhone 17 için zam iddiası: 10 Ağustos tarihi işaret edildi

Apple'ın iPhone 17 serisinin fiyatlarında değişikliğe gidebileceği iddia edildi. Çinli sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital'a göre şirket, fiyat artışını 10 Ağustos kadar erken bir tarihte duyurabilir.

İddiada iPhone 17 serisinin mevcut modellerinin üretiminde de yüzde 15 ila 30 arasında kesintiye gidilebileceği öne sürüldü.

Ancak sızıntı kaynağı fiyat değişikliğinin tam zamanlaması veya ne kadar olacağı konusunda kesin bilgi vermedi.

IPHONE 17 FİYATLARI ŞİMDİYE KADAR DEĞİŞMEMİŞTİ

Apple daha önce MacBook, iPad ve Apple TV 4K gibi bazı ürünlerinin fiyatlarını artırmasına rağmen iPhone 17 serisi, Japonya pazarı dışında Eylül 2025'teki çıkış fiyatlarını korudu.

Yeni iddia gerçekleşirse bu durum iPhone 17 serisinin mevcut fiyatlarında dönem ortasında bir değişiklik anlamına gelecek.

GizmoChina'ya göre Apple Store'daki resmi iPhone 17 fiyatları şu anda hâlâ çıkış dönemindeki seviyelerde. Perakendeciye ve yapılandırmaya bağlı olarak temel iPhone 17 modeli hâlâ 725-799 dolar aralığında bulunabiliyor.

ÜRETİM YÜZDE 15–30 AZALTILABİLİR

İddiaya göre Apple yalnızca fiyatları değiştirmekle kalmayabilir, mevcut iPhone 17 modellerinin üretimini de yüzde 15 ila 30 azaltabilir.

Bunun, şirketin yaklaşan iPhone modelleri için ihtiyaç duyduğu RAM bileşenlerine daha fazla alan açabileceği öne sürülüyor.

Apple'ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve eylül ayında çıkması beklenen katlanabilir iPhone Ultra için yeterli RAM tedarik etmekte zorlandığı iddia ediliyor.

Mevcut iPhone 17 modellerinin üretimini azaltmanın, sınırlı bileşenlerin yeni nesil cihazlara yönlendirilmesini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

IPHONE 18 PRO İÇİN DE YÜKSEK FİYAT İDDİASI VAR

Öte yandan, bazı analistler iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının 1.399 dolar veya daha yüksek olabileceğini de öne sürüyor.

iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 1.099 dolar.

Apple'ın sonbaharda yalnızca daha pahalı Pro modelleri ile iPhone Ultra'yı piyasaya sürmesi, daha uygun fiyatlı iPhone 18 modelini ise 2027 ilkbaharına bırakması bekleniyor.

Mevcut iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro/Pro Max modellerinin liste fiyatlarının artırılmasının, yeni nesildeki olası fiyat farkını daha sınırlı göstermeye yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

Ancak Apple henüz iPhone 17 serisi için herhangi bir fiyat artışı açıklamadı. Bu yüzden 10 Ağustos tarihi ve olası zam şu aşamada yalnızca bir iddia niteliğinde. Resmi bir açıklama gelene kadar da bu tür söylentilerin ihtiyatla karşılanması gerekiyor.