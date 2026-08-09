İnkumu’nda boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi kurtarıldı

Bartın’ın hafta sonlarında yoğun ilgi gören İnkumu sahilinde rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle dalgalar şiddetini artırdı. Boyu yaklaşık 2 metreye yaklaşan dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize giren bazı vatandaşlar, kuvvetli dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi, cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı. Dalgaların şiddetinin artması, vatandaşların yanı sıra cankurtaran ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Öte yandan, olumsuz deniz şartları nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahillerinde kırmızı bayrak çekildi. Yetkililer, vatandaşları can güvenlikleri açısından denize girmemeleri ve uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır