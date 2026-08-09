Babaeski’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Babaeski Devlet Hastanesi yakınlarında, D-100 Karayolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır