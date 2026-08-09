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Babaeski’de trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Babaeski’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Babaeski Devlet Hastanesi yakınlarında, D-100 Karayolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Babaeski’de trafik kazası: 1 yaralı 1

Babaeski’de trafik kazası: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kırklareli
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