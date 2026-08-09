HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beyoğlu'nda skandal anlar: Canlı yayında Güney Koreli yayıncıya çirkin taciz!

İçerik devam ediyor

İstanbul'un göbeğinde Güney Koreli sosyal medya fenomenini taciz eden adam canlı yayına yansıdı. Kızı takip etmeye başlayıp yanına yaklaşan adam "Arkadaşın var mı? Birlikte kalalım" dedi. Israrlı takiple tepki çeken anlar sosyal medyada infial yaratırken haziran ayında İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayı da akıllara getirdi.

Beyoğlu Taksim’de canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJENNY, yanına yaklaşan bir kişinin ısrarlı takibine maruz kaldı. Yayıncıya, "Burada arkadaşın var mı" diye soran kişi kadına kendisiyle kalmasını teklif etti. Türkçe bilmediğini söyleyen withJENNY’nin bir süre peşinden giden kişinin davranışları canlı yayına yansıdı.

Beyoğlu nda skandal anlar: Canlı yayında Güney Koreli yayıncıya çirkin taciz! 1

SOKAKTA YÜRÜYEN KIZI TAKİP EDİP YANINA YAKLAŞTI

Olay, Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, "Burada arkadaşın var mı" diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadının peşinden gitmeye başladı.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Güney Koreli yayıncı, Türkçe bilmediğini belirterek kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Buna rağmen yayıncının peşinden gitmeyi sürdüren kişi, bir süre sonra sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar withJENNY’nin devam eden canlı yayınına yansıdı.

Beyoğlu nda skandal anlar: Canlı yayında Güney Koreli yayıncıya çirkin taciz! 2

"SONRA BİZİ REKLAM EDER DİKKAT EDİN"

Yayının başka bir bölümünde ise withJENNY’nin girdiği bir iş yerindeki konuşmalar dikkati çekti. İş yerindeki bir kişinin çevresindekileri yayın konusunda uyardığı duyuldu. Söz konusu kişinin, "O yayın yapıyor; sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği anlar yayına yansıdı.

Beyoğlu nda skandal anlar: Canlı yayında Güney Koreli yayıncıya çirkin taciz! 3

İSTİKLAL CADDESİ’NDE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

İstanbul’da yabancı yayıncıların karşılaştığı benzer bir olay haziran ayında İstiklal Caddesi’nde yaşanmıştı. Canlı yayın yapan Japon turist, 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı. Japon yayıncı olayın ardından çektiği videoda "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıAdıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Beyoğlu Güney Kore fenomen cinsel taciz taksim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hem kendinizi hem milletimizi rezil eden zavallı tipler. Sizin kızınıza yapsalar hoşunuza gider mi? O kız kızın yaşında!! Bıktık artık sizden.
Bu kadını deport edin
bu tarz adamları bulup ters kelepce yapıp komple vatandasliktan atmak lazım . umarim emniyet geregini yapar
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.